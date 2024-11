La caricatura que define fielmente la filosofía de María José Cantudo

Es una caricatura que define fielmente los pilares que conforman la filosofía vital de María José Cantudo, en ella aparecen, nos dice la actriz, "mi Andújar querido, el Museo del Prado y la iglesia del Señor de los Señores. El dibujo me lo ha hecho mi querido amigo Fernando, un genio".

Estamos hablando de una mujer enamorada del arte y con profundas raíces religiosas. Natural de la localidad jienense de Andújar y afincada actualmente en un histórico edificio del Madrid antiguo, muy cerca de la Plaza Mayor.

Recién llegada de las Islas Canarias, donde recibió un premio en el Festival Isla Calavera de Tenerife, nos cuenta que "el galardón se llama Leyenda del Fantástico, y he pasado unos días felices que me reencontraron con el cariño del público, mi profesión y mi carrera, a la que he amado toda mi vida. Quién me iba a decir que a lo largo de mi extensa carrera iba a protagonizar seis películas de temática fantástica, tras debutar a los dieciséis años con una de tema gore. He disfrutado de este homenaje en las islas con mucha emoción y agradecimiento".

Allí coincidió con uno de sus actores favoritos, Lou Ferrigno, protagonista de la saga "Hulk", un ícono de los filmes de superhéroes, y con Henry Thomas, el niño de la cinta "ET", con los que posa en una de las imágenes que ilustran esta noticia.

Parece ser que Lou y la Cantudo han hecho muy buenas migas y que intercambiaron teléfonos para mantener un contacto, aunque sea en la distancia. "Me he reído mucho compartiendo con Lou y Henry anécdotas personales, los dos son muy simpáticos y sencillos. Da gusto dialogar con ellos. Me llevo muy buenos recuerdos de ambos", declara.