María José Cantudo entrega canastillas a madres sin recursos: "Me he encontrado con casos muy duros y difíciles"

Mujer solidaria donde las haya, María José Cantudo lleva años colaborando con la Fundación Madrina y otras oenegés, haciendo gala de una generosidad y un compromiso absolutos. La semana pasada, la actriz actuó como Madrina de Honor en el acto de entrega de cincuenta canastillas a madres, una de ellas de tan solo dieciséis años de edad, en situación de vulnerabilidad económica de la Comunidad de Madrid.

- Qué experiencia más emotiva.

- Y maravillosa. Me tengo por una mujer solidaria, miembro de honor de la UNESCO y colaboradora de distintas oenegés, entre ellas Madrina. Encuentro una gran satisfacción entregándome a los demás, ayudando a los que más lo necesitan, como estas madres que no tienen posibilidades para mantener a sus hijos y que necesitan un apoyo. Les cuesta mucho salir adelante… Me he encontrado con casos muy duros y difíciles, y ayudo a la Fundación en todo lo que puedo. Y sé que lo que hago tiene mucha repercusión al revelar este tipo de situaciones. Si con ello puedo ayudar a que las criaturitas salgan adelante, me doy por satisfecha. Haber sido su madrina en esta entrega me llena de orgullo, porque el acto fue muy emotivo.

- Usted sacó sola a su hijo adelante cuando era muy jovencita…

- Efectivamente. Sé lo que es ser madre joven estando fuera de mi tierra y de mi gente. Y me vuelvo para que esas madres en situación de riesgo estén lo suficientemente arropadas y tengan un futuro mejor. Que se encuentren lo más protegidas posible. Recuerda que tuve que esconder mi embarazo y lo pasé muy mal. [[LINK:INTERNO|||Article|||633c1ee250eab0e475e55a47|||Fueron meses muy duros…]]

- La noto muy resfriada.

- Es que he cogido una bronquitis de mucho cuidado. Ahora mismo le hablo desde la cama. Estoy hecha polvo. Fui a mi tierra, Andújar, y he vuelto muy fastidiada.