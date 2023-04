María León Castillejo, madrina de la Exhibición de Enganches

María León Castillejo, hija de los marqueses de Cañada, es este año la madrina de la Exhibición de Enganches de la Feria de Abril. Sevillana hasta la médula, su nombramiento la pilló totalmente desprevenida. «Ha sido una sorpresa maravillosa e inesperada», confiesa a LA RAZÓN. Recibió la noticia por teléfono, y será una de esas conversaciones que nunca olvidará y que recuerda con emoción. Es absolutamente consciente de lo que significa este nombramiento, ya que «es un acontecimiento que se ha convertido en una institución en Sevilla», así que recibió la propuesta con «agradecimiento, emoción y también, con la responsabilidad de lo que ello conlleva».

Para esta cita tan especial irá muy bien acompañada. Asistirá al evento con los miembros del Real Club de Enganches de Andalucía, pero también junto a su familia y amigos. También acudirá con los «fantásticos diseñadores sevillanos» en los que ha depositado su total confianza para vestirla. «Ellos son Nicolás Montenegro, que me vestirá de largo para la cena de gala, Antonio García, que me vestirá el sábado para la tradicional prueba de enganches, Enrique Rodríguez Hidalgo, que me vestirá de mantilla, Pepa Garrido, que me vestirá de flamenca y mi querido Manolo Blahnik, que se encargará de calzarme con ese arte que le caracteriza».

María afronta estos días con «mucha ilusión» porque está segura de «que va a ser un momento inolvidable». Pero más allá de la Exhibición de Enganches, la aristócrata está inmersa en numerosos proyectos profesionales. «Por un lado, trabajo en mis proyectos de ‘Humanismo Digital’, que he creado junto a la Universidad Francisco de Victoria y fomenta la profesionalización de la actividad de creación de contenidos digitales con base humanista. Por otro lado, sigo con mis proyectos de comunicación en el área de estilo de vida, viajes y bienestar y con mi club de lectura ‘María León Style Book Club’, en la Asociación Cultural Zayas». Implicada con el saber, las artes y la cultura, pero también amante del deporte, está «ideando un proyecto especial” en el mundo del yoga, disciplina de la que también es instructora desde hace tres años, que compatibilizará junto a la escritura de su segundo libro.