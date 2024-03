María del Monte, “decepcionada” con Antonio Tejado por acusarla ante el juez

A María del Monte no le ha gustado nada de lo que ha escuchado de su sobrino en las últimas semanas. Menos aún la declaración de Antonio Tejado ante el juez. El miembro más díscolo de su familia ha sido detenido y llevado a prisión provisional acusado de ser el “autor intelectual” del robo en su casa en agosto de 2023. A la espera de que el juez, tras escuchar todas las partes y atender con detalle las pruebas recabadas durante el proceso de investigación, determine su grado de culpabilidad, a la cantante poca duda le cabe. No tanto de que su sobrino podría estar detrás del asalto de su casa que se saldó con un botín cifrado en más de un millón de euros, sino por la decepción que ha supuesto escuchar lo testificado por su sobrino para tratar de demostrar su inocencia. Unas palabras que le dejan a ella en mal lugar.

Antonio Tejado saliendo de los juzgados Gtres

Antonio Tejado prestó declaración de forma voluntaria ante el juez la semana pasada. Lo hacía con la cabeza alta, pese a llegar a la sede judicial esposado y con fuertes medidas de seguridad. Quiso demostrar su inocencia, pero no estaba dispuesto a responder a las preguntas que le realizaba la parte contraria, la que defiende los intereses de su tía. Sin embargo, María del Monte estuvo muy presente en su declaración, especialmente en el momento en el que la definió como una persona a la que le gusta aparentar poder ante el resto, de ahí que no tuviese el suficiente cuidado, siempre según su opinión, a la hora de evitar el asalto en su domicilio junto a su esposa, Inmaculada Casal.

“Siempre le ha gustado presumir de lo que tenía y enseñar las cosas. Cambiaba constantemente de reloj”, le acusa Antonio Tejado a su tía, provocando un gran enfado y una profunda decepción en esta. Por el momento no quiere saltarse la presunción de inocencia de la que aún goza su sobrino, de ahí que en público no haga declaraciones que pudiesen entorpecer el proceso legal y tan solo animar el juicio mediático en su contra. Pese a ello, tanto ella como su mujer “están totalmente decepcionadas”, como así han asegurado en ‘TardeAR’. No solo por lo que le dijo al juez de que a la cantante le gustaba mostrar el lujo que le rodeaba, llamando posiblemente la atención de los ladrones. También por la futurible idea de que el detenido más mediático pudiese obtener la libertad en breve.

Antonio Tejado, a su llegada a declarar ante el juez Gtres

“No les ha sentado nada bien esta noticia de la posible puesta en libertad de Antonio Tejado. Además, podemos confirmar que María del Monte da por terminada su relación con Antonio después de todo lo que ha ocurrido. La relación de tía y sobrino queda totalmente rota”, destacaba el reportero del programa de Ana Rosa Quintana. El varapalo que supuso su detención y el motivo de su arresto le hizo alejarse de él en un primer momento. De ahí que no se quisiese pronunciar en público sobre su opinión personal sobre las insistentes llamadas de su sobrino la noche en la que fue asaltada, supuestamente por su deseo de entregarle un perro. Ella guarda silencio y confía en que la justicia pueda sacarle de dudas.

Pese a todo, Antonio Tejado asegura estar muy tranquilo y confía en que pronto se pueda demostrar su inocencia. Así se lo dejó claro al juez en su declaración, llegando incluso a afirmar que no entiende el motivo por el cual ha sido detenido y “estoy en la cárcel”. Y es que él mantiene firme que “no tengo nada que ver con esto. Soy inocente, no pertenezco a ninguna banda ni organización criminal. No he cometido ningún delito, nunca he hablado de la casa de mi tía con nadie, ni de lo que tiene o deja de tener”. Es más, tan claro tiene que su implicación en este caso no es tal, que confía en que la propia María del Monte tenga conciencia de su inocencia: “Estoy convencido de que mi tía sabe que no he tenido nada que ver”. Al parecer, aunque así sea, lo que le ha contado al juez para salvarse no le ha hecho la menor gracia a su tía, al igual que a la mujer de esta, que se muestran “decepcionadas” con sus palabras.