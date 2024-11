María del Monte reitera su apoyo a Isa Pantoja: "La quiero muchísimo"

El pasado fin de semana, Isa Pantoja volvió a "De Viernes" donde compartió momentos duros de su adolescencia que vivió en Cantora. Dio todo tipo de detalles sobre el episodio de la manguera y también del corte de pelo, que emocionaron a los presentes en el plató. Tras el relato muchas voces se alzaron en su defensa, como María del Monte que, aunque reconoció que no había visto en directo la entrevista, ella lo único que quiere es que no sufra más y sea feliz.

Aunque María del Monte siempre se ha mantenido al margen de los problemas familiares, no ha podido evitar posicionarse al saber que Kiko Rivera llevó a Isa al ginecólogo para saber si había perdido la virginidad o cómo su tío Agustín dejó de hablarle nueve meses: "Si lo que mi ahijada ha contado es así me parece una solemne barbaridad", aseguró.

En declaraciones a Europa Press, María del Monte ha destacado que hay que darle mucho cariño a la joven. "Yo de eso aquí no voy a hablar, es alguien a quien quiero muchísimo y si es feliz yo estaré feliz, si lo pasa mal, pues sufriré también, pero espero que ya no vuelva a pasarlo mal" y añadió que desea que todo le salga bien en el embarazo. La artista no ha querido aclarar si se verán pronto "eso la vida lo dirá".