María del Monte se pronuncia sobre su acercamiento con Isa Pantoja

Isa Pantoja continúa acaparando todos los titulares a raíz de su primera entrevista en "¡De Viernes!" y la posterior intervención de Dulce en el programa de Telecinco. El duro relato de la joven ha puesto en el punto de mira a la tonadillera y todo el clan Pantoja, los otros protagonistas del conflicto familiar. A raíz de que la hermana de Kiko Rivera desvelase algunos de los sucesos más dramáticos de su infancia, su relación con María del Monte ha vuelto a la palestra mediática y ella misma desveló hace unos días que habían hablado y acercado posturas.

"He hablado con ella después de mi intervención en ¡De Viernes!, aunque nosotras ya teníamos contacto. He sentido su cariño, su amor, su apoyo. En privado me ha dicho cosas tan bonitas que para mí esto es una señal de apoyo, pero me quedo con lo que hemos hablado en privado. Me ha demostrado mucho cariño y si no hemos podido disfrutar de este tiempo juntas por lo que sea, quizás no recuperarlo pero sí disfrutar del tiempo juntas a partir de ahora" reveló Isa Pantoja en "Vamos a ver", programa en el colabora habitualmente. "Es un poco extraño. Tengo buenos recuerdos, le tengo mucho cariño, la quiero, pero no hemos estado juntas todo este tiempo y no puedo forzar las cosas" añadió, declarando que, si finalmente se produce un reencuentro entre su madrina y ella, "no quiero que se piense que eso lo hago para molestar a mi madre. A mi madre le agradezco todo lo que tengo, parece que por ciertas cosas no quiero a mi madre y no tiene nada que ve. El universo ha hecho que haya una conversación más íntima entre mi nana y yo es porque ha tenido que ser y no me arrepiento tampoco".

Ahora, María del Monte se ha pronunciado sobre este acercamiento con su ahijada. Siempre tan correcta en lo que respecta a la tonadillera y al clan Pantoja, la artista no ha querido echar más leña al fuego. "No voy a decir nada, ya todo lo que tuve que decir lo dije y ya está. No voy a decir nada más, lo siento cariño, te comprendo, pero sé que tú a mí también", ha declarado la cantante sobre el asunto. María del Monte se ha mostrado de lo más discreta y ha preferido no hablar públicamente de la conversación que ha mantenido su ahijada.