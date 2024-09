María del Monte: "No doy marcha atrás ni para coger impulso"

María del Monte afronta el futuro con mayor optimismo que en los meses pasados, cuando las secuelas del robo sufrido en su casa, en el que podría estar implicado su sobrino Antonio Tejado, la sumieron en una profunda depresión. Pero ha vuelto a cantar, se ha unido al equipo de tertulianos del programa de Antena 3, 'Y ahora Sonsoles', tiene otro proyecto televisivo en TVE y empieza a aparecer de nuevo en actos sociales. Así sucedió por ejemplo durante la entrega de los Premios Escaparate en Sevilla, organizados con enorme éxito por Mario Niebla del Toro. Acompañada por su esposa Inmaculada Casal, nos atendió amablemente unos minutos para aclarar algunos aspectos vitales y profesionales.



- ¿Cómo afronta el proceso judicial sobre el robo?



- Deseando que acabe ya. Sé que queda mucho camino por delante, pero confío en que finalice en unos meses. Pero creo que una forma de protegerse del efecto mediático es mantenerse al margen de todo, no estar muy al tanto de lo que pasa. No comentar nada, porque no nos corresponde… de lo que se trata es de seguir adelante con nuestra vida, en mi caso no paro de hacer cosas.



- Cuando mira hacia atrás y recuerda lo malo que le ha sucedido en el último año, ¿Cómo lo analiza?



- Lo tengo muy claro: no doy marcha atrás ni para tomar impulso.



- ¿Tranquila?



- Muy tranquila y con ganas de hacer cosas.

María del Monte Antena 3



- Se la ve muy cómoda al lado de Sonsoles. Disfruta mucho en el plató.



- Allí me siento muy bien, es un trabajo que me enamora. Me encuentro muy arropada por mis compañeros, estoy rodeada de cariño.



- Y también la veremos en otro programa en TVE. No para.



- Es otro proyecto que me enamora. El programa se llama “La bien canta” y es sobre el mundo de la copla.



- Que usted conoce muy bien.



- Mucho. Es un mundo que me apasiona y que me pilla muy de cerca. Estoy muy ilusionada con este programa.