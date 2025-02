María Patiño, enfadada por filtrarse su diagnóstico y ser la comidilla de todos

María Patiñoha tenido que ausentarse de su puesto de trabajo por una cuestión de salud. Ha dejado las tareas como presentadora en manos de Belén Esteban, que ha llevado a su manera el cortijo de ‘Ni que fuéramos Shhh’. Ha sido una jornada intensa en la que se ha analizado la última hora sobre Anabel Pantoja y su hija, así como poner a caer de un burro a Terelu Campos por sus dardos envenenados. Kiko Hernández ha sido especialmente duro con ella, llegando incluso a decir que no se lava el pelo y lo lleva sucio. Todo se desmadra sin Patiño, a quien han echado mucho de menos. Es por eso que han querido llamarla en directo para conocer cómo se encuentra en su convalecencia, así como saber si ya tiene diagnóstico médico. No les importaba que pudiesen molestarla en su día de baja médica. Estaba muy cabreada…

María Patiño en "Ni que fuéramos Shhh" Youtube

Kiko Hernández aventuraba posibles causas para la baja de su compañera. Le encanta picar y sacarla de quicio y ella no dudó en entrar al trapo encantada, desde la comodidad de su casa: “Dile que qué horario tiene la gripe. Si es de cuatro a seis, de seis a ocho o un fin de semana, los lunes o los martes”, le cuestionaba ella. Y es que Kiko también ha pasado por una gripe, diagnóstico que ha recibido ahora la presentadora, que ha atado cabos y entiende que ha sido en el trabajo donde ha sido contagiada. Algo que ya tenía en cuenta y que le ha molestado mucho, al reconocer que ha tenido que trabajar la semana pasada con síntomas de estar enferma, pero que no podía descansar porque había varias ausencias en el equipo: “Mira lo que es la vida. Dime el horario de la gripe para yo saberlo. Entre otras cosas si lo que tengo es eso. A mí me han dicho que cuando he llegado al plató que eso es lo que tenías”.

Este comentario no le ha hecho especialmente gracia a María Patiño, que ha querido saber quién ha ido compartiendo su diagnóstico por el equipo. Uno mermado por un brote de gripe del que pocos han salido indemnes: “¿Quién te lo ha dicho?”. Rápidamente Kiko Hernández ha vendido a su compañero, Javier de Hoyos, que también ha intercambiado papeles y este lunes ejercía las veces de director. “He sido yo. Isa Morata y David Valldeperas os puedo asegurar que tienen gripe A. ¿Tú por qué estás en casa?”, le preguntaba el periodista, a lo que reconfirmaba Patiño desde el otro lado del teléfono: “¿Cuál es mi diagnóstico?”. Algo que atajaba Kiko al sentenciar que “Gripe A”. Belén Esteban confirma que estos rumores ya le habían llegado de que su amiga se había contagiado de esta enfermedad en el plató.

María Patiño en "Ni que fuéramos Shhh" Ten

“No sabemos cuál es tu diagnóstico. Si quieres te mandamos un médico”, ha propuesto el director suplente a María Patiño, que ha respondido cabreada. No le gusta que se especule sobre su salud o que sea la comidilla de sus compañeros en su ausencia: “Entonces, si no lo sabéis, ¿por qué lo afirmáis?”, acorralaba a su compañero, que subrayaba el hecho de que “hay una cepa de Gripe A en el equipo”. La presentadora se revolvía: “¿Y una sospecha implica un diagnóstico?”. Esta cuestión le hizo no querer entrar más en el juego que proponían en ‘Ni que fuéramos’, por ejemplo, cuando le decían si quería ir a cubrir la presentación de la obra de teatro en la que participa como actriz Terelu Campos: “Si tengo gripe no podré ir”, atajaba desganada.

Javier de Hoyos se ha dado cuenta del error que ha cometido y de que debía pedir perdón a María Patiño por especular en directo sobre su salud y un posible diagnóstico: “Valldeperas e Isa tienen Gripe A y por eso hemos pensado que ella también tenía lo mismo. Le pedimos perdón a María, que se recupere y vuelva cuanto antes”, le deseaba lo mejor, para así calmar las aguas y confiar en que se libre de futuras reprimendas. “Es que de un pensamiento no se puede decir que tenga lo mismo. Yo lo he dado por hecho y eso no está bien”, se ha querido sumar a la disculpa pública Kiko Hernández por haber caído en el mismo error.