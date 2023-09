María Pombo confirma que su matrimonio “no es perfecto” tras los rumores de crisis

Hace tan solo unas semanas, María Pombo dejaba a sus fans boquiabiertos y sin saber muy bien qué interpretar. Fue ella misma la que, por error, compartía una publicación en su perfil de Instagram anunciando que su matrimonio había superado una crisis. No era su intención y eso que abre las puertas de su intimidad constantemente en las redes sociales, donde tiene más de 3 millones de seguidores. Entre ellos alguno aguzó la mirada cuando ella realizaba un ritual de la luna llena, en el que iba a quemar un papel en el que se podía leer: “Mi matrimonio, que estaba en la cuerda floja, está mejor que nunca. Más enamorados y más felices que nunca. Muchas gracias”. El revuelo fue mayúsculo.

Después de dejar que el tiempo apacigüe las aguas, María Pombo al final se ha sentido preparada para responder a las preguntas sobre su crisis matrimonial. Su relación con Pablo Castellano, padre de sus dos hijos, atravesó problemas, pero lograron solucionarlo y ahora, con la lección aprendida, desea ponerlo sobre el tapete. “Creo que es muy importante que la gente sepa que no es idílica”, comienza a detallar la influencer desde el podcast ‘Conversación sin filtro’ con Nude Project.

“Creo que es súper necesario que la gente sepa que no tengo una relación perfecta. Que yo tengo mis crisis. Que llevo ocho años con Pablo. Jamás hemos pensado en divorciarnos, pero hemos pasado épocas de pelearnos mucho, de gritarnos…”, confiesa María Pombo sin restar hierro a sus problemas conyugales, pues sabe que no es la primera ni la última en vivirlos. Un matrimonio no siempre es un camino color de rosa y a veces hay que sortear obstáculos, aunque se jurasen amor eterno en 2019 en Santander.

“Nos queremos mogollón y no podemos vivir el uno sin el otro”, mantiene pese a lo expresado María Pombo, que siempre ha considerado que hace un buen equipo con Pablo Castellanos, como pareja y también como padre para sus hijos. Eso sí, a veces los mejores compañeros de viaje discuten y ella no lo niega: “Creo que es muy importante que la gente sepa que mi relación no es idílica. Que es un poco lo que me pasa a mí cuando veo a una pareja de Hollywood y pienso ‘son perfectos’ y no me los imagino peleándose en su vida. Yo me peleo todos los días. Siempre hay alguna pelea”, reconoce con normalidad.