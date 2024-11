Mariah Carey da el pistoletazo de salida a la Navidad con "Es hora"

La Navidad tradicionalmente se da por inaugurada cuando Mariah Carey cree que "Es hora". Así al menos lo ha compartido en sus redes sociales donde ha subido un ingenioso vídeo precisamente titulado "It's Time".

En el vídeo, la cantante de "All I Want For Christmas is You" parece una versión de sí misma de Morticia Addams, bailando un tango con un acompañante al que acaba lanzándole un puñal que simboliza el fin de Halloween y la llegada de la nueva festividad: la Navidad. Así da paso a un vídeo navideño en el que entona su conocido villancico montada en un trineo tirado por renos y vestida de Papa Noel.

Careyinicia su nueva gira, Christmas Time, el próximo 6 de noviembre en Highland (California) y termina en Brooklyn (Nueva York) el 17 de diciembre. Además, el pasado 28 de octubre se cumplieron 30 años del lanzamiento del disco Merry Christmas de la artista, que salió en 1994 y que la lanzó al estrellato internacional.

A las cinco horas de la publicación del vídeo acumulaba más de 300.000 "me gusta", además de más de 12.000 comentarios. "Dios mío, esto es demasiado bueno", destaca Kris Jenner. "Llevo esperando todo el día por esto. Reina", opinaba otro fan. "Icónica, la reina de la Navidad ha hablado. Es la hora", subraya otro.