Mariló Montero confirma el romance de su hijo con la sobrina de José Manuel Soto

Alberto Herrera siempre ha mantenido una vida sentimental muy discreta y nunca antes se le había adjudicado una conquista. Las personas que han anidado en su corazón han pasado desapercibidas. Hasta ahora. El hijo de Carlos Herrera y Mariló Montero ha encontrado el amor y ya no esconde lo que siente por Blanca Llandrés, una joven de la jet set sevillana que es sobrina del cantanteJosé Manuel Soto. Con su idilio se han unido dos familias con solera en tierra hispalense y se han convertido en la comidilla del momento, a pesar de que los protagonistas prefieren mantenerse alejados de dimes y diretes y no romper su silencio pese a las tentaciones. Pero quien no se ha resistido a opinar al respecto ha sido la madre del locutor de la cadena Cope, Mariló Montero, que se ha animado a ofrecer las primeras declaraciones al respecto, confirmando con ello la felicidad que embarga ahora a su hijo.

Alberto Herrera y Blanca Llandrés Redes sociales

Alberto Herrera está labrándose un nombre propio más allá de la alargada sombra de sus apellidos en el mundo del periodismo. Así, su labor en las ondas le ha valido un Premio CEU “por su brillante trayectoria profesional en el ámbito de la comunicación, destacando por su ética y responsabilidad en un contexto mediático complejo”. Quiere que su trabajo hable por él y que los asuntos del corazón queden en un discreto segundo plano. Una máxima que se ha saltado su propia madre este miércoles al enfrentarse a las preguntas sobre la nueva novia que estrena su vástago. Aunque en un principio invita a los periodistas a que le hagan estas preguntas a su hijo, al final le pudieron las ganas de presumir de nuera, a la que dice que ya conoce y con la que está encantada.

“Mis hijos son muy comunicativos, confían mucho en sus padres, nos cuentan sus cosas. Entonces nos pilla poco de sorpresa”, reconoce Mariló Montero, que ya tenía constancia de la buena nueva sentimental que había llegado a la vida de su hijo Alberto Herrera. “Estamos muy contentos, porque normalmente se relacionan con personas muy valiosas y estoy convencida de que esto es una magnífica elección”. No se siente muy cómoda al hablar del tema en público, más sabiendo el celo con el que su hijo trata estas cuestiones, de ahí que se plante al decir que “estamos todos muy bien” y midiendo ya sus palabras, porque los tortolitos son “muy respetuosos” y no le gustaría hablar de más. Y es que sabe lo peligroso que resulta a veces ponerle un micro delante y dejarle hablar libremente, pues en ocasiones no tiene filtro y después se arrepiente de lo dicho.

Mariló Montero en 'Espejo Público' Atresmedia

Lo importante es que Alberto Herrera está feliz y enamorado. También que su elección a la hora de encontrar el amor ha complacido a sus padres, como así se muestra Mariló Montero en la última fiesta a la que ha acudido en torno a la Mercedes Benz Fashion Week Madrid. Blanca Llandrés, la nueva integrante del clan Herrera Montero, mantiene una discreta vida. A sus 29 años ha cursado Psicología, especializándose en Recursos Humanos. Tiene toda una vida por delante para elegir su camino y cómo desarrollarse profesionalmente. Mientras que él apuesta por la comunicación, ella lo hace por la psicología, una versión más discreta que la que arrastra la familia. No solo por José Manuel Soto, de sobra conocido por todos, sino también por su madre, Nieves Parejo Zabala, muy conocida en Sevilla por su inestimable labor al frente de la Fundación Alalá, que vela por la integración de los niños en situación de excusión a través del deporte o la cultura.