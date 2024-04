Mario Picazo: "En California soy el súper rey de las paellas"

Picazo, que supone el regreso del meteorólogo a Mediaset tras diez años de ausencia.

"Trataremos todo un abanico de temas, desde los relacionados con el clima, la metereologia, la gastronomía, viajes, tecnología, sostenibilidad, salud... Habrá ocho directos en cada entrega."

A su lado estará Verónica Duranto. ¿Es la primera vez que trabajan juntos?

Coincidimos una vez en un programa, pero ella era redactora y apenas nos veíamos. Ahora, yo presentaré la primera parte del formato, mientras que ella se ocupará de la actualidad

Su postura frente al cambio climático le ha traído serios problemas...

He llegado a recibir amenazas de muerte por mis planteamientos. Gente extremista y sectaria que discrepa de mis ideas. Pero nada serio...

¿Cómo recuerda su paso por "Supervivientes"?

Estuve en tres ediciones, y en una de ellas me puse muy enfermo por culpa de unas fiebres que me dejaron muy tocado. Estuve un mes y medio de baja. De todas formas, por aquel entonces los concursantes estaban mejor preparados que los de ahora... tanto física como mentalmente. Y yo guardo un buen recuerdo por el contacto con la naturaleza y la variedad de las pruebas.

Para mal ejemplo, Carmen Borrego.

Es que algunos llegan sin preparación y no se entiende que quieran participar. Porque es un reality muy duro.

Estos últimos años vivía en California con su mujer y sus dos hijos.

Sí, daba clases en la universidad y mis hijos estudiaban allí.

Usted nació en Estados Unidos.

En Colorado. Y es como mi segundo hogar. También estudié en la Universidad de

UCLA, y la docencia me gusta mucho.

¿Es verdad que en California le han bautizado como "el rey de las paellas"?

Ja, ja, ja, si, es que me salen riquísimas, vengo de familia valenciana y me muevo muy bien entre arroces. En California soy el súper rey de las paellas.

Con su esposa Laura lleva veinte años de feliz unión.

Dos décadas juntos y muy felices. Es periodista y profesora, y aquí trabaja en una productora.

¿Alguno de sus hijos sigue los pasos meteorológicos de su padre?

No. Para nada. Yo nunca he sido de forzar situaciones, es verdad que les he inculcado el amor a la naturaleza y a todo lo mío, pero ellos van por otros caminos y me parece bien que hagan lo que más les motive. Y no tienen la menor intención de ser meteorólogos.