Marta Flich sube la temperatura con unas fotos en bikini desde la piscina

Marta Flich estará echa un manojo de nervios en estos momentos, pues sobre sus hombres ha recaído el importante encargo de resucitar Telecinco. La cadena de Mediaset está en horas bajas, atraviesa su peor crisis de imagen de su historia y los datos de audiencia tan solo dejan claro que ha perdido el interés del público. Pero todas las esperanzas están puestas en que el regreso de ‘Gran Hermano’ pueda cambiar la suerte de la empresa y salvarla de una muerte anunciada.

Marta Flich Instagram

Ante este reto tan importante que ha llegado a sus manos, la presentadora ha decidido poner tierra de por medio, disfrutar del tiempo libre en pleno verano y, de paso, presumir de cuerpazo. Y es que no hay mejor forma que esperar un trabajo importante que disfrutando de unas merecidas vacaciones rodeado de tus seres queridos. No será hasta el próximo 14 de septiembre cuando las cámaras de la casa más famosa de España comiencen a grabar de nuevo a sus populares habitantes. Queda un mes y la presentadora tiene claro que en casa aburrida no va a estar contando los días.

Así lo ha demostrado con un carrusel de fotografías compartidas en su cuenta personal de Instagram, donde ha querido mostrar cómo están siendo sus días de descanso estival. Las jornadas de vacaciones de Marta Flich tienen una piscina como telón de fondo, pero su espectacular cuerpo como protagonista. Y es que ha sido una oportunidad de oro de ver la tonificada silueta de la comunicadora en todo su esplendor, algo a lo que no nos tiene muy acostumbrados.

Marta Flich se convirtió en madre a los 44 años de una niña el pasado mes de noviembre. Sin embargo, parece que su cuerpo no se ha enterado lo más mínimo de este importante proceso vital. Con un bikini clásico en color negro, la periodista ha presumido de cuerpazo y ha dejado al descubierto lo bien que se ha recuperado del embarazo, pues vuelve a tener un vientre plano envidiable. Así lo han destacado muchos de sus seguidores, que se han quedado enamorados de su anatomía al sol, mientras se refresca con chapuzones en la piscina. Un bendito calor para sus fans, que les ha regalado estampas únicas en su ídolo.