Marta López Álamo interrumpe su despedida de soltera en Ibiza y vuelve precipitadamente a Madrid

Cuenta atrás para la boda entre Kiko Matamoros y Marta López Álamo. La pareja se casará el próximo 2 de junio en la Basílica de San Miguel de Madrid y durante este fin de semana, la novia ha estado disfrutando de una segunda despedida de soltera junto a sus amigas en Ibiza. La primera ya la pasó junto a su futuro marido hace solo unos días en Marruecos, donde ambos disfrutaron de sus últimos días como novios.

Marta López Álamo en Ibiza junto a sus amigas en su despedida de soltera Instagram

No obstante, la fiesta ha terminado antes de lo esperado. Así lo comunicaba la protagonista hace tan solo unas horas. Si bien estaba previsto que Marta estuviese hasta el lunes en Ibiza, hoy ha subido una imagen desde el aeropuerto con el siguiente mensaje: “Eran dos días pero me he tenido que ir por un compromiso. La próxima vez será. Gracias a mis amigas por este finde increíble. Y a las que no han estado porque no han podido os amo igual y sé que os hubiera encantado estar”.

Esta despedida de soltera comenzó el viernes en la capital con una limusina, una bonita cena y un reencuentro junto a Kiko Matamoros en una conocida discoteca. Sin dormir, tanto Marta como sus amigas partían hacia Baleares para disfrutar de un fin de semana de ensueño, y aunque anoche estuvieron de celebración, hoy la joven, de 26 años, ha tenido que regresar a Madrid sin explicar el porqué de su ausencia.

Marta López Álamo junto a sus amigas Instagram

A esta boda están invitadas más de 200 personas y se espera que muchos compañeros televisivos de Kiko Matamoros se den cita durante la jornada. Una de las personas que se esperaba que se encontrase en la despedida de Marta era Alejandra Rubio. La nieta de María Teresa Campos, además de ser amiga íntima de la novia, tiene una estrecha relación on Kiko, al que conoce desde que era solo una niña. Por ello, Alejandra confirmaba ayer muy orgullosa en ‘Fiesta’ que a pesar de no poder haber acudido este fin de semana a Ibiza por motivos laborales, va a ser testigo en el enlace, el cual se celebrará en el Hotel Ritz tras la ceremonia religiosa.