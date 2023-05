Marta Riesco, acosada: pide ayuda a Irene Montero e Isabel Díaz Ayuso por amenazas

Marta Riesco sigue en el centro del huracán mediático. La periodista, desde que anunció su ruptura con Antonio David, sigue dando de qué hablar. La joven está atravesando una racha muy complicada y ha convertido su perfil personal de 'Instagram' en un altavoz para comunicar cómo se encuentra en cada momento e incluso denunciar, en este caso, algunos episodios desagradables que vive diariamente por parte de algunos detractores. La exreportera de 'Fiesta' cuenta con más de 185.000 seguidores en esta red social que la siguen a diario, siendo un canal perfecto de emisión para relatar estas situaciones que viven muchos personajes públicos por la sobreexposición que tienen.

La expareja de Antonio David ha convertido su perfil de 'Instagram' en un blog personal y se muestra tal y como es, incluso en sus momentos de más debilidad. En muy poco tiempo, Marta Riesco ha perdido su trabajo en Telecinco y ha roto con su pareja, teniendo que recomponerse de cero y empezar una nueva vida lejos del malagueño, con el que había planeado su futuro. En muy pocos días la periodista ha pasado del amor al odio y le ha declarado públicamente la guerra al exguardia civil después de que éste se riera de la ruptura en un canal de Youtube. La joven, dolida, compartió unos storys muy reveladores en los que aseguraba que sentir vergüenza por la actitud del padre de Rocío Flores. "Y no te preocupes que ya me reiré yo. Ahora me tocará a mí, ¿no?", escribía, avisando que, en cualquier momento, iba a hablar sobre el conflicto que había ocurrido entre ellos.

Story de Marta Riesco Instagram

Ahora, Marta Riesco, ha denunciado públicamente algunos de los mensajes que recibe de amenazas por su actitud, y ha colgado en su 'Instagram' las caras de las personas que le acosan por redes. Pero no solo es a ella, sino que sus amigas están siendo acosadas, motivo por el que ha pedido a Irene Montero, Ministra de Igualdad, y a Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid, ayuda para frenar esto. Aunque la periodista ha comunicado que este asunto ya está en manos de la Justicia, parece ser que los mensajes no cesan y, desesperada, ha recurrido a hacerlo a través de sus redes sociales para ver si así puede tener más repercusión.