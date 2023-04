Este es el motivo real de la ruptura de Antonio David Flores y Marta Riesco

Marta Riesco acaba de anunciar a través de sus redes sociales una noticia que ha sorprendido -en realidad, no tanto- a buena parte de sus seguidores. La periodista y Antonio David Flores han puesto fin a su relación, y ella culpa directamente a Rocío Flores, la hija del ex guardia civil. “Quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David Flores ha terminado esta noche. Espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías”, ha expresado en su cuenta oficial de Instagram.

Se trata de una acusación que muy pocos esperaban, teniendo en cuenta que, hace sólo unos días, la familia entera se mostraba unida y feliz en las plataformas digitales. Cierto es que Rocío Flores manifestó al principio su desacuerdo ante esta relación, pero parecía que el paso del tiempo había conseguido que limara asperezas con Riesco. Ahora, se confirma lo que ya se venía sospechando…

Pero no es la nieta de la Jurado la única que no veía con buenos ojos la relación de la periodista con el malagueño, sino que buena parte de la familia Flores tampoco mostraba mucho aprecio hacia Marta Riesco. Diego Arrabal ya adelantó en su canal de Youtube que los que conforman el círculo íntimo de Antonio David “están bastante preocupados” por el camino que estaba siguiendo en su relación con la exreportera, e incluso publicó lo que podría ser una prueba de que una de sus hermanas, María Auxiliadora Flores Carrasco, ni siquiera disimulaba su animadversión hacia su ya excuñada.

Marta Riesco y Rocío Flores en el concierto de C. Tangana de Marbella KMJ GTRES

Carisman, un creador de contenido de Youtube, publicó un vídeo sobre Marta Riesco y no le dedicaba muy buenas palabras. Le lanzó varios ataques y dejó claro que su opinión respecto a ella no era precisamente positiva, y entre todos los comentarios de apoyo al influencer se encontraba el de la tía de David y Rocío Flores. “Tranquilo, Carisman. Tú eres grande”, le dijo, manifestando así su antipatía hacia la periodista.

Así las cosas, parece que la familia de Antonio David Flores ha jugado un papel fundamental en la ruptura, que ha dejado a Marta Riesco sumida en la tristeza: “Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas. Estaré bien por mi familia y por la gente que sé que me queréis. Jamás pensé que me hicieran algo así en el peor momento de mi vida”.