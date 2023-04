Marta Riesco quiere ser Shakira: le pide una colaboración a Bizarrap

Marta Riesco está dispuesta a rehacer su vida en todos los sentidos y uno en el que más activa la estamos viendo durante la última semana es en el terreno profesional. Si hace solo unos días nos sorprendía con la elaboración de su nuevo currículum, este fin de semana la periodista mostraba el mensaje privado que le había enviado a uno de los productores musicales con más éxito del momento a través de Instagram: “Hola Bizarrap, ¿estás libre para una sesioncilla?”.

La pregunta de Marta iba acompañada por el hashtag ‘Sin miedo al éxito’, precisamente el título del primer single que la ex de Antonio David Flores lanzó al mercado hace tan solo un año. Y es que además de su faceta periodística, Marta siempre ha mostrado su pasión por la música. Hace poco la podíamos ver cantando en un karaoke durante el cumpleaños de su hermano en lo que ella definía como uno de sus lugares favoritos.

Ahora, la que fuese reportera en Telecinco quiere entrar a formar parte del exclusivo listado de artistas que han colaborado con Bizarrap. Entre ellos se encuentran Quevedo, Nathy Peluso, Arcángel o Shakira. Con esta última, el productor realizó la ya mundialmente conocida ‘Session 53’ en la que se incluían mensajes a Gerard Piqué y a Clara Chía y donde la colombiana entonaba su ya más que famoso: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

No sabemos si lo que quiere Marta es enviarle este tipo de mensajes a su exnovio, con el que rompía hace tan solo 10 días. Aunque en un primer momento aseguró que no iba a hacer ninguna declaración sobre lo que había pasado entre ellos, este fin de semana la joven cambiaba de parecer tras ver un vídeo del padre de Rocío Flores en el que aseguraba que no iba a volver con Marta y se tomaba a risa algunos comentarios que le hacían sus seguidores sobre el día en el que pusieron punto y final a su relación.

“Siento una vergüenza inmensa y no sabéis cómo me puedo sentir en este momento. Lo di todo y perdí todo. Pero saldré adelante”, contestaba ella en sus redes sociales. “Y no te preocupes que ya me reiré yo”, decía junto a la imagen de un anillo. ¿Será su venganza en forma de canción?