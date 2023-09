Marta Riesco toma una de las decisiones más importantes de su vida: "Quiero ser madre"

Marta Riesco ha vuelto a renacer después de atravesar por una complicada temporada. Después de quedarse sin trabajo y tras la abrupta ruptura que vivió con Antonio David Flores, la periodista ha sabido resurgir de sus cenizas y ha regresado con más fuerza que nunca. Ha encontrado en sus redes su lugar seguro donde, diariamente, comparte con todos sus seguidores su días a día, desde sus planes a sus pensamientos. Sus followers se han convertido en una familia virtual y, por ese motivo, ha querido anunciar a través de "Instagram" una de las decisiones más importantes de su vida y que más ilusión le hace.

Muy entusiasmada, Marta Riesco ha desvelado que "me quiero congelar los óvulos" porque "tengo claro que quiero ser madre". "El año que viene soy mayor para hacer y viendo a una de mis amigas, que lo ha hecho, creo que me voy a animar y lo voy a hacer", ha confesado la periodista.

Story de Marta Riesco Instagram

A lo largo de estos días, la exreportera de "Fiesta" va a informarse bien sobre el proceso pero ha dejado bien claro que lleva pensando en esto desde hace un tiempo. "Hace poco me encontré con Lara Álvarez y me aconsejó muchísimo que lo hiciera y Ana Rosa Quintana me cogió por el pasillo y me dijo: "Marta, congélate los óvulos"", ha revelado .

Ahora y más que nunca, la periodista sabe perfectamente que la vida puede cambiar de un momento a otro. Pero pase lo que pase, ella quiere convertirse en madre en un futuro. "No sé qué va a pasar el año que viene", pero ha asegurado que se ve "capacitada para el día de mañana tener hijos, sea sola o con pareja, pero es mejor estar preparada y ahora en el momento que se puede congelarlos y ver qué pasa".