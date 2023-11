Diego Arrabal sorprende a Marta Riesco con su inesperada opinión sobre su trabajo como reportera

Marta Riesco está viviendo esta semana una montaña rusa de emociones. La periodista fue una de las invitadas a la fiesta del 25 aniversario de LA RAZÓN y pudo cumplir uno de sus sueños: conocer y charlar con la Reina Letizia. Además, durante el festejo organizado por este diario, la exreportera de Telecinco se reencontró con diferentes rostros conocidos de nuestro país, como Susanna Griso, a la que admira profundamente como profesional de los medios de comunicación, o Kiko Hernández, con el que mantuvo un conflicto en el pasado.

Pero más allá de lo ocurrido durante la fiesta del 25 aniversario de LA RAZÓN, el pasado martes 21, Marta Riesco recibió un halago por parte de Diego Arrabal y la periodista no ha dudado en agradecerle públicamente desde su perfil de Instagram las palabras que le ha dedicado el paparazzi sobre su trabajo como reportera.

Story de Marta Riesco sobre Diego Arrabal Instagram

"No sé que planetas se han alineado, no sé que está pasando ahora mismo en mi vida pero me han mandado un vídeo donde una persona que no es que me hatea, es que me hace la pirueta del "haterismo"... de repente hoy ha dicho esto y tengo que compartirlo con vosotros", comienza diciendo Marta Riesco en un story. Tras esto, ha publicado un vídeo de Diego Arrabal en el que asegura que "es una de las mejores reporteras que ha tenido Telecinco. Las cosas como son. Te podrá caer bien, te podrá caer mal... Pero es verdad que Marta, en ese trabajo de reportera, es buenísima".

Sorprendida por escuchar a Diego Arrabal hablar bien de ella como profesional, la periodista le ha dedicado unas palabras al paparazzi. "En mi familia me han enseñado siempre a ser agradecidos, así que gracias por esto que has dicho. Me viene estupendamente en este momento de mi vida porque se acercan momentos de tensión. Hasta que mis haters digan eso, me reconforta. Gracias", ha declarado Marta sobre el halago de Arrabal.