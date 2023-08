La "pasión turca" de Marta Riesco se difumina en "calentón marbellí"

Estaba muy ilusionada, incluso confiaba en que su “pasión turca veraniega” tuviera visos de continuidad, pero Marta Riesco se ha llevado una tremenda decepción con el ciudadano de Turquía que conoció hace unas semanas en Marbella y que le había devuelto la ilusión. La pasión se ha difuminado quedando en, como la periodista lo denomina, un “calentón marbellí”.

El hombre en cuestión no era lo que parecía y a oídos de Marta llegaron rumores de que el individuo jugaba a varias bandas en el terreno de los sentimientos. Vamos, que la palabra fidelidad no entra en su vocabulario.



La ex de Antonio David Flores no tiene suerte en el plano amoroso. Se le acercan muchos “moscones”, pero ninguno con buenas intenciones, tal y como le ha demostrado el turco. Una desilusión total y podría decirse que inesperada. Desde luego, Marta Riesco no se esperaba esa especie de traición, porque ella apostaba con todo por afianzar una relación que, en principio, parecía idílica. Así se lo comentó ella a su entorno, hasta que los hechos le devolvieron a una realidad que le ha hecho recapacitar y romper todo tipo de contacto con el personaje, que ha resultado ser un ligón de tres al cuarto.