Marta Riesco felicita por su cumpleaños al hombre de su vida (y no es Antonio David Flores)

Marta Riesco se ha convertido en una de las protagonistas indiscutibles de la semana. Desde que el pasado jueves la periodista comunicó su ruptura con Antonio David Flores, la joven está en el ojo del huracán mediático. La reportera hizo las maletas y volvió a Madrid para volver a retomar su vida lejos del malagueño y no ha parado de hacer planes y de divertirse con sus amigos en estos momentos tan complicados para ella. Aún así, se ha mantenido muy activa en redes y ha ido compartiendo con todos sus seguidores todos sus movimientos, incluido su inicio de búsqueda de trabajo.

Y hoy Marta Riesco está de celebración, y no es precisamente por el cumpleaños de Antonio David. El hermano pequeño de la periodista cumple hoy 33 años y la joven ha compartido un vídeo junto a él en el que aparece bailando. "Feliz cumpleaños hermanito mío. Te quiero. Gracias por estar siempre a mi lado. Hoy lo damos todo", escribía Riesco junto al clip audiovisual. Parece ser que hoy la reportera va a salir a darlo todo junto a su familia, ajena a la celebración de su expareja, que también celebra hoy su aniversario, motivo de la ruptura entre ambos.

Story de Marta Riesco Instagram

De momento, la joven no ha compartido ningún mensaje sobre Antonio David por el día de su cumpleaños, aunque sí se pronunció este fin de semana sobre él. Marta Riesco salió en defensa de su expareja a través de un rotundo comunicado: "Estoy cenando fuera y me están llegando una serie de cosas que son totalmente falsas. Mi postura sigue siendo totalmente contraria a Rocío Carrasco. Antonio David no es ningún maltratador y he sido muy feliz a su lado. No voy a permitir ningún tipo de juego en ese sentido. Persona que especule o dé a entender cualquier barbaridad relacionada con ese tema y en contra de él tendrá que vérselas conmigo delante de un juez. Sigo queriendo a Antonio David Flores con toda mi alma".

La que sí ha querido felicitar al malagueño en este día tan especial ha sido Rocío Flores, a la que apuntó Riesco como motivo de su ruptura, con un significativo vídeo en el que aparecen padre e hija disfrutando de un concierto, bailando y cantando, muy felices, derrochando esa complicidad que siempre les ha caracterizado. ¿Acabará felicitándole públicamente Marta Riesco al que ha sido su pareja hasta hace cuatro días?