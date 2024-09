Marta Riesco nos habla de su hermana gemela perdida: "Quiero una familia numerosa"

Marta Riesco vuelve a sonreír tras una época que la llevó a tocar fondo. Así lo demostró cuando se dejó ver radiante junto a su pareja, Alejandro Caraza, en el desfile de María Lafuente, una vieja conocida para ella. “Me ha encantado su colección. Me ha vestido en muchos momentos de mi vida, como cuando lancé “No tengas miedo” y me hice las fotos de portada del single. Es una mujer increíble, una de mis mejores amigas trabaja con ella y yo no podía faltar hoy”, comentó a LA RAZÓN.

Su nuevo trabajo en televisión y la compañía de su pareja han supuesto para ella un soplo de aire fresco que le ha permitido levantar cabeza. De hecho, celebra ante quien esto escribe que “ya llevo dos meses sin tomar los antidepresivos, duermo genial por las noches, me siento muy bien y valorada en el trabajo… De verdad, estoy muy feliz. He estado muy mal, pero ahora estoy muy bien”.

Como se ha comentado anteriormente, su pareja tiene parte de responsabilidad en esa mejoría de Riesco, y su relación está tan consolidada que ya se han puesto manos a la obra para construir su propia familia: “Alejandro me ha dado mucha estabilidad y estamos buscando ser papás. Ya no me planteo ser madre soltera, estoy trabajando muy duro para ser madre con Alejandro, estamos practicando mucho (risas)”.

Marta Riesco junto a su pareja, Alejandro Caraza, y la diseñadora María Lafuente Redes sociales

Aunque Alejandro no muestra tanta seguridad en la expresión de su cara, Marta asegura que quieren formar una familia numerosa, y confiesa que tiene posibilidades de tener gemelos. De hecho, ella misma fue una gemela, aunque por desgracia su hermana no logró salir adelante. “Yo he sido gemela. Mi madre tuvo un embarazo gemelar, así que tengo posibilidades muy altas de que a mí también me pase. Ojalá que sí. Me gustan las familias numerosas, me gustaría tener más de dos, para que haya que practicar mucho. A Alejandro le gustan mucho los niños”, señala.

Aunque recibirá con todo el amor del mundo a sus hijos, independientemente del sexo, Riesco fantasea con estrenarse con una niña para la que ya tienen pensado el nombre: “Me encantaría que fuera niña. Alejandro querría que se llamara Manuela, y a mí también me parece un buen nombre”.

Próxima parada, Eurovisión

Además de su trabajo en televisión y redes sociales, Riesco saca tiempo para preparar su candidatura a representar a España en Eurovisión. Al principio iba a presentarse con su compañero de programa, Víctor Sandoval, pero este decidió en el último momento hacerlo por separado. “Voy yo solo por un lado y Víctor por otro. Alejandro, mi novio, que es músico, y yo estamos componiendo la canción. Espero que lleguemos a tiempo, pero sobre todo vamos a pasárnoslo bien y echar un ratillo”, explica la periodista a este diario.

“Sé que hay mucha gente que lleva mucho tiempo preparándose para esto y que lo hará genial, así que yo me lo tomo más como una experiencia que vivir que como algo superserio”, añade, aunque fantasea con el momento en que también pudiera vivir de la música: “Creo que podría compaginarlo todo muy bien. No abandonaría ni el periodismo ni las redes”.