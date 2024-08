Marta Riesco quiere ser madre ya con su novio: ¿qué responde él?

Marta Riesco está disfrutando las mieles de un nuevo romance, después de haber pasado los peores años de su corta, pero intensa, vida. No solo el amor se le resistía desde que puso fin a su relación con Antonio David Flores. Tampoco podía refugiarse en el trabajo tras el desamor, pues se ha sentido traicionada por la cadena a la que ha prestado sus servicios hasta que su romance le colocó en el bando equivocado. La polémica se cebó con ella y las críticas no fueron buenas, tampoco muchas veces justas, pero ahora ha renacido de sus propias cenizas y está en una de las mejores etapas. La periodista se siente plena en todos los aspectos de su vida y eso es evidente. No solo ha vuelto a la televisión por todo lo grande al sumarse al elenco de las estrellas de ‘Sálvame’, sino que además ha encontrado el amor. Y está tan enamorada que incluso ya se replantea dar el decisivo paso de formar una familia.

La periodista Marta Riesco Redes sociales

El cantante Alejandro Caraza ha trastocado los planes de la reportera y le ha devuelto la ilusión. Aunque hacía ya mucho que había recuperado su sonrisa y la fortaleza con la que se presentó ante las cámaras en el extinto ‘Programa de Ana Rosa’, ahora sus momentos felices son mayores. Al menos sí mucho más románticos, como muestra en su cuenta personal de Instagram, con idílicas escenas junto al hombre con el que quiere convertirse en madre. Algo que podría no hacerse esperar demasiado, debido a que el propio cantante también ha dejado patente que ser padre entra en sus planes vitales.

Marta Riesco ha contestado a una serie de preguntas que le han realizado sus seguidores. Lo hacía acompañada de su chico, muy divertidos y respondiendo a todo con muy buena vibra, de ahí que entrase también en cuestiones más serias sin problema. Una de ellas planteaba la posibilidad de ser madre, lo que ha animado a la periodista a responder mediante un vídeo. Él también responde a la importante pregunta sobre sus planes de futuro. Comenzó ella después de bromear con sus fans de que tiene un anuncio que dar, que incluso deja perplejo al cantante: “A mí no me queda biológicamente mucho tiempo. Me encantaría súper pronto, la verdad”. No dejaba lugar a dudas que para ella el momento ha llegado y parece que también el hombre perfecto con el que dar el paso de ser mamá. Una idea que siempre ha rondado en su cabeza, pero sin la persona adecuada a su lado no llegaba a materializarse. Pero, ¿y él? Alejandro, por su parte, reconoce que “siempre he querido ser padre joven, de momento no ha podido ser, pero ¿quién sabe?”. Deja en el aire la respuesta de cuándo le llegará el momento, aunque sí se muestra abierto a traer bebés al mundo.

Story de Marta Riesco Instagram

Lo cierto es que Marta Riesco y Alejandro Caraza llevan aún poco tiempo juntos. Su relación está todavía cimentándose, pues llevan tan solo unos meses conociéndose. Eso sí, parece que por el momento todo les encaja, hasta el punto de plantearse una importante cuestión como es la maternidad. Por el momento están optando por dejarse llevar, disfrutar de los planes que el verano les invite y saborear los buenos momentos en una historia de amor que parece idílica. Al menos así se muestra en las redes sociales, derritiendo a sus fieles seguidores con mensajes cargados de amor y escenas de lo más románticas. Eso sí, por ahora no hay planes en firme de ser papás y, ante las dudas, dejan claro que no tienen nada que anunciar al respecto. Tocará esperar.