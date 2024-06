Marta Riesco y Alejandro Caraza, puro derroche de amor y romanticismo en una piscina de Sevilla: "No sabéis la felicidad que siento en mi corazoncito"

Marta Riesco ha olvidado definitivamente a Antonio David Flores un año después de su ruptura. La periodista ha vuelto a recuperar la ilusión al lado de Alejandro Caraza, un conocido cantante que se dio a conocer al gran público tras su paso por "La Voz" en 2023. Ilusionada de nuevo, la reportera no ha dudado en gritar a los cuatro vientos lo feliz que está junto al cantautor, con el que ha disfrutado de una romántica escapada en Sevilla, la ciudad del artista.

Tras unos días inolvidables, Marta Riesco ha compartido con todos sus seguidores un carrousel de su fin de semana en Instagram, donde acumula más de 200.000 seguidores. En las fotografías, aparece la televisiva en la piscina del hotel en el que se han alojado y, en una de ellas, aparece la pareja besándose apasionadamente. "Si hace un año me cuentan todo lo que me está pasando, habría flipado. No sabéis la felicidad que siento en mi corazoncito", ha escrito la reportera junto al post. Alejandro Caraza, su nueva ilusión, no ha dudado en comentar la publicación: "Si bonita eres por fuera, más aún lo eres por dentro .No cambies nunca". "Dónde te rías así. Ahí es", ha añadido Marta Riesco junto a una instantánea de ambos en un story de Instagram.

Parece ser que la nueva relación sentimental de la periodista va viento en popa a toda vela. La pareja se conoció grabando el último videoclip del artista y fue ahí donde saltó la chispa hasta el día de hoy. Hace una semana, Marta Riesco compartió en su perfil de Instagram la primera fotografía junto a Alejandro Caraza, con el que ha sufrido un flechazo.

Marta Riesco y Alejandro Caraza Instagram

Es innegable que Marta Riesco está atravesando por una etapa muy dulce. Afortunada en el amor y en el trabajo, la que fue reportera de "El programa de Ana Rosa" ha resurgido de sus cenizas después de haber vivido uno de los años más complicados de su vida tras su sonada despido de Mediaset y su inesperada ruptura sentimental con Antonio David.