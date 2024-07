Marta Riesco se venga de Terelu Campos y le atiza con la misma fuerza

Aunque Rocío Carrasco se adueñó del poder y la simbología del ave fénix cuando se dispuso a contar lo que sufrió al lado de Antonio David Flores, Marta Riescotambién ha sabido renacer de sus cenizas. La periodista fue apartada de Telecinco cuando inició su romance con el ex guardia civil, iniciando una amarga batalla judicial contra la cadena por las formas en las que fue despedida. A la espera de que se aclare el entuerto, que no para de posponerse aumentando su agonía, por fin ha encontrado un espacio en el que demostrar su talento con el micrófono y su buena presencia en el plató del nuevo ‘Sálvame’. Está cosechado nuevos éxitos profesionales que le han devuelto el brillo que se creía perdido. Esto le ha dado la seguridad para poner a cada uno de sus enemigos en su sitio. Le ha llegado el turno a Terelu Campos.

Marta Riesco Instagram

Fueron muchos los que aprovecharon las horas bajas de la reportera para cargar duramente contra ella. Su relación con Antonio David Flores puso en jaque su faceta profesional, además de poner en serios apuros su salud mental. No todos supieron ver la importancia de esta parcela tan íntima, como así considera que fue el caso de la presentadora, a quien le ha dedicado una dura reflexión por el consejo que le dio a la madre de Marta Riesco cuando se encontraba en uno de los peores momentos de su vida. No se lo ha perdonado y ha llegado el momento de cobrarse la factura: “Voy a parafrasear a la gran Terelu, que dio un consejo a mi madre cuando yo estaba en una situación mediática bastante complicada también. Y me acuerdo que Terelu, mirando a cámara, dijo: ‘Yo lo único que le digo a la madre de Marta Riesco es que debería coger a su hija, que descansara un poquito, y que dejara de hacer el ridículo, porque esto se va a quedar para siempre en la carrera de Marta Riesco’”.

Como cabe esperar, estas declaraciones mirando a cámara hicieron especialmente daño a la periodista. Lejos de ser un consejo, el hecho de definir su actitud como “ridícula” y su cercanía a Rocío Carrasco dejaba entrever que sus palabras no eran del todo bienintencionadas. Pero ahora le ha devuelto el consejo, aprovechando que la presentadora está en el ojo del huracán por el embarazo de su hija, Alejandra Rubio, a sus 24 años, y el hecho de que esté rentabilizándolo en el kiosco rosa a golpe de exclusiva, lo que le aleja de su deseo de no ser un personaje público y centrarse en su carrera como actriz.

Alejandra Rubio Telecinco

“Ahora, Terelu, te voy a decir lo mismo. Habéis cogido mucha pasta toda la familia. Alejandra ya tiene muchísimo dinero, no solo para gastárselo en Las Rozas Village, sino también para tener un buen comienzo con el bebé. Y yo creo que Alejandra, tienes que descansar. No puedes estar tan expuesta en televisión, porque cada vez la estás cagando más, más y más. Y teniendo a una gran profesional de la comunicación al lado como Terelu, to no sé cómo no te están dando mejores consejos o cómo tú no te estás dejando aconsejar”, le devuelve el favor a Terelu Campos, con sus mismas palabras, su misma intencionalidad y, seguramente, con el mismo resultado: el resquemor de saber que el consejo encierra una crítica envenenada.