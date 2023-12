Más dinero para los de la cultura

Dice la mujer de Buenafuente que la cultura necesita más dinero porque es fundamental para luchar contra la ultraderecha. Debería definir «cultura» y definir «ultraderecha», porque me parece a mí que no tiene mucha idea de lo que es una cosa ni la otra. Lo que supongo que quería decir, ahora que todo es ultraderecha y la cultura la representan el Bardem que no ha triunfado, Rozalen y Pepe Viyuela, es que tienen que dar más dinero a los que piensan como ella y se dedican a la farándula. Ella, como integrante del mundo de la cultura, se hizo famosa por rascarse el sobaco y olérselo, que es un tipo de cultura que yo no entiendo. Como no entiendo que sea cultura caerse de una silla plegable y hacerse un lío para desplegarla mientras dices «joer». También ha escrito un libro, eso sí. Uno con el sutil y nada escatológico título «Pérdidas de risa». No me lo he leído, como no me he leído el de Bardem, el hermano del que sí ha triunfado, que también ha escrito un libro.

Digamos que su concepto de cultura y el mío distan mucho. Y creo que el de ultraderecha también. Para ella parece ser que ultraderecha es todo lo que no sea izquierda. Y su cultura sirve como azote de ultraderechistas porque, está convencida, son todos poco menos que gañanes analfabetos. Hacerle una lista de gente que no es de izquierdas y es cultísima, entendida en artes y aficionada a la literatura es un ejercicio que no me puedo permitir ahora mismo, que he quedado. Pero me encantaría ver su cara al descubrir algunos nombres y algunas obras. Supongo que a esos no querrá que les den dinero, porque entonces no sería un arma contra ellos mismos. A lo mejor lo que quería decir la mujer de Buenafuente es que si dan más dinero a la gente de la cultura, solo a los que piensan como ella, pues más gente dejará de pensar mal para poder recibir ese dinero y así serán menos los que discrepen. Porque la gente de la cultura que sabe de cultura, las Rozalenes y los Bardenes, saben bien que la tolerancia se ejerce despreciando al que discrepa, no respetándole. Que eso ni es cultura ni es nada.