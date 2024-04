Mayra Gómez Kemp le gana la batalla al cáncer: así anuncia que está curada

Mayra Gómez Kemp, a sus 76 años, por fin respira aliviada, al poder gritarle a los cuatro vientos que está curada del cáncer que regresó a su vida tres años después de creerse a salvo. La mítica presentadora del ‘Un, dos, tres’ ha dado a conocer la feliz noticia de que ha recibido al fin el alta oncológica que le reconoce libre de la enfermedad contra la que ha tenido que batallar en dos ocasiones en los últimos 15 años. Lo hace en el programa radiofónico ‘El faro’ de Mara Torres, donde además ha añadido una firme decisión que ha dejado a todos sorprendidos. Lo primero que ha querido dejar claro es que ya no tiene que estar constantemente entre médicos y pruebas rutinarias para controlar el cáncer: “He sentido una liberación”, asegura la presentadora, que reconoce que su marido “Alberto estaría muy orgulloso”, que a buen seguro ha velado por ella desde el cielo, tras su muerte el pasado 2021.

MAYRA GOMEZ KEMP, PRESENTADORA DE TELE. 18/07/18. RUBEN MONDELO RUBEN MONDELO

La presentadora se enfrentó por primera vez a esta enfermedad en 2009, cuando le diagnosticaron cáncer de lengua durante una visita al dentista: “Fue él quien me salvó la vida. Me dijo que tenían que hacer una biopsia y yo le respondí que estaba exagerando”. Sus sospechas dieron positivo, por lo que le tocó luchar por recuperar la salud. Lo mismo tres años más tarde, ya en 2012, cuando un nuevo examen médico le informó de que el cáncer había regresado, esta vez en la garganta y el cuello. Ella sabe a la perfección a qué se debe su mal: “Todo fue por fumar. A pesar de las secuelas, no quise esconderme, sentía que podía ayudar a otros diciendo que esto existe y que se puede luchar”, aseguraba.

Además, Mayra Gómez Kemp ha querido poner sobre la mesa la firme decisión que ha tomado sobre su vida ahora que los médicos le han dicho que está curada y ha recibido el alta oncológica. Y es que siente que ha recibido una nueva oportunidad para aprovechar su vida y disfrutar de los pequeños placeres que dan la felicidad, de ahí que haya expresado su deseo de alejarse de los medios de comunicación: “Quiero retirarme de la vida pública. Ahora que estoy curada, probablemente, esta sea la última entrevista que dé en mi vida, te la doy a ti por ser quien eres”, aseguraba la presentadora a Mara Torres. Es más, incluso llegó a expresar cómo le gustaría que la recordasen con el paso de los años, como el mismísimo Napoleón: “He decidido retirarme a mis cuarteles de invierno. Quiero que la gente se acuerde de la Mayra que vio, la que tenía una dicción casi perfecta, la que se veía joven y guapa”.

Pero, para guapo, su marido, Alberto Beco, quien le enamoró a primera vista, incluso antes de que sus caminos se cruzasen. “Yo estaba viendo ‘Taras Bulba’ en un cine de Miami y había un jinete que subía corriendo por la montaña y dije qué chico más guapo. No sabía ni su nombre”, recuerda Mayra Gómez Kemp en la que asegura que será su última entrevista. Después se conocieron y el amor surgió a modo de flechazo que terminó en boda en 1973. Un sentimiento que perdura hasta hoy, tres años después de la muerte de su esposo: “Nunca más volveré a amar a nadie como a él. No fue solo mi mejor amigo, sino la persona que más me quiso”.