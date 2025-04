El mensaje de Justo Molinero a Isabel Pantoja: "Me gustaría verte en conciertos, no arrinconada en cualquier sitio"

Isabel Pantoja ingresó de urgencia hace unas semanas en la Clínica Universitaria de Navarra en Madrid a causa, según se supo después, de una nefropatía diabética que arrastra de hace años. El ingreso fue breve y, cuando la noticia llegó a los medios de comunicación, la tonadillera había recibido ya el alta.

En poco más de un año, ha necesitado tres ingresos y ha afrontado varios baches de salud que le han obligado a suspender algunos conciertos de su gira 50 aniversario. El origen podría estar en las complicaciones derivadas de la nefropatía diabética que padece, cuyo riesgo es una alteración en la función de sus riñones.

Sin respuesta

Desde el último ingreso, se desconoce cómo ha evolucionado el estado de salud de Isabel. Ni siquiera su Justo Molinero, que fue una de las personas más cercanas, ha podido contactar con ella. "He hecho por preocuparme, pero no he podido. Espero y deseo que esté mejor", ha contado a los reporteros de Europa Press.

Isabel Pantoja en una imagen de archivo Gtres

Según esta fuente, el presentador de televisión considera que la artista está aislada porque "no está bien asesorada". De nuevo, su hermano Agustín Pantoja es señalado como la persona responsable de su reclusión. "Yo creo que sí. Es él el que no la pone en los sitios que la tiene que poner. Yo creo que el responsable es él", ha indicado.

Justo Molinero, que hace un tiempo sorprendió al afirmar que el mejor momento de la tonadillera fue al lado de Julián Muñoz, se ha pronunciado sobre el distanciamiento de Isabel con sus hijos, Kiko Rivera e Isa. Aunque opina que no le parece bien, cree que, al menos en parte, los motivos hay que buscarlos en ellos. "Los niños también tendrán su culpa, no toda la culpa será de la madre, pero qué vamos a hacer, es lo que nos ha tocado".

A pesar de la frialdad en su relación con Isabel, después de muchos años de amistad, Molinero le ha enviado un mensaje: "Isabel, tus amigos, estuvimos, estamos y seguiremos estando contigo. Te deseamos lo mejor. Recupérate y quiero verte en concierto ya. Te esperamos". Su deseo es claro: "Me gustaría que estuviera actuando, dando conciertos, buscándose la vida. Y no arrinconada en cualquier sitio".

Mientras, Laura Cuevas, hija del exmayoral de Cantora, aprovecha su concurso en "Supervivientes" para arremeter contra ella y destapar cómo fueron sus 23 años en Cantora, un lugar que, según sus relatos, no parecía menos hostil que los Cayos Cochinos.