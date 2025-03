Isabel Pantoja no se fía de nadie: estas son las tres únicas personas que saben qué le sucede

La cantante está ingresada y nadie sabe a ciencia cierta el motivo.“¿Por qué no cuenta Isabel Pantoja lo que le pasa y así podría tranquilizar a sus fans y amigos?” Esta es la pregunta que plantea Frank Blanco en ‘TardeAR’ a Raquel Bollo, al saber de la cercanía de su colaboradora con el clan Pantoja. Sin embargo, le pilla en horas bajas y su relación hace un tiempo que es fría y distante, al menos sí con la tonadillera. “Desde hace un tiempo, por X motivos, ella tomó una decisión porque al final piensa que diga lo que diga ella no va a servir para nada. A ella le han hecho su lápida de alguna manera y al final vale todo lo que diga cualquier persona de su vida, antes que ella”.

Charo Vega no está de acuerdo con ella. También conoce bien a la cantante y no ve con buenos ojos que esté aislada del mundo y tenga ese miedo a acercarse a la gente. Raquel Bollo se siente aludida y explica que con ella no ha tenido ninguna disputa, simplemente que por unas circunstancias se distanciaron y no volvieron a hablarse, pero que sigue queriéndola. Parece que la decisión la tomó la artista y ella ha acatado el final de su amistad. Aun así, defiende que no está sola, que tiene a su gente, esa que no habla con la prensa, que le es leal. Cristina Tárrega enumera la corta lista que se reduce a tan solo tres nombres.

Los únicos apoyos fieles de Isabel Pantoja

Ante la planteada soledad de Isabel Pantoja, Verónica Dulanto se pregunta quién sabe realmente por lo que está pasando la cantante. Quién de verdad es de tanta confianza que sabe qué es lo que le ha llevado de verdad a ser ingresada y someterse a tantas pruebas. El primer en salir a la palestra no es su hermano, que sería el más evidente, sino que Cristina Tárrega pronto valora la estrecha amistad que tiene la tonadillera “con una amiga de toda la vida, que jamás le has escuchado hablar, Cristina, que está siempre a su lado. Que yo siempre que la he visto, la he visto con ella. Y ahora estará con ella. Si no está en el hospital, estará pendiente de ella”.

Isabel Pantoja junto a su hermano Agustín Gtres

La interrumpe Leticia Requejo desde las puertas del hospital en el que se encuentra ingresada la cantante. Tiene información suficiente para poder sentenciar que “en este caso os aseguro, que de este ingreso literalmente lo sabían tres personas. Efectivamente esa amiga a la que hace referencia Cristina Tárrega; su mano derecha, que es su promotor; y su hermano Agustín. Realmente la importancia que tiene todo este problema, pueden saberlo tres personas más de las que os digo”.

No termina aquí: “Yo creo que también Isabel no ha comunicado nada, por las cosas que me están llegando, porque se ha confiado en cierta manera. ¿A qué me refiero a que se ha confiado? Puede hacer una vida y un día a día normal, no le impide poder trabajar. Y también hay que tener en cuenta que estos tres ingresos le han coincidido en uno de los mejores momentos profesionales y uno de los momentos más dulces. Y es por eso que digo que se ha confiado, porque le deja seguir haciendo vida en los escenarios”, defiende la periodista, que mantiene que Isabel Pantoja y su hermano llegaron al hospital con su propio coche, accediendo a pie, aunque no sabía que tenía que permanecer ingresada. Ha estado tres días y ha logrado pasar desapercibida. Ya está de regreso a casa.