Los problemas de salud de Isabel Pantoja: ingresos, diagnósticos y conciertos cancelados en 2024

Isabel Pantoja se encuentra ingresada en un hospital de Madrid desde principios de semana. Tal y como ha desvelado Antonio Rossi en exclusiva en "Vamos a ver", la tonadillera llevaría tres días ingresada y no se lo ha contado a ningún familiar salvo a su hermano Agustín, la persona que le acompaña en este nuevo revés de salud. A pesar de este bache, el periodista ha asegurado que no se trata de nada de grave y que no están preocupados.

Complicada racha de salud

Este es el primer ingreso hospitalario de la tonadillera en 2025 y, de momento, se desconoce el motivo por el que acudió al hospital. "Está ingresada desde hace tres días. Las pruebas están saliendo bien, no están preocupados. Continúa a la espera de que todo pueda salir bien. Sí que vieron algo que no les gustó", ha explicado Antonio Rossi.

Isabel Pantoja en un concierto en Bilbao Gtres

Lo cierto es que Isabel Pantoja arrastra una complicada racha de salud y ha estado ingresada en varias ocasiones en los últimos meses, motivo por el que tuvo que cancelar varios conciertos de su gira 50 aniversario en el mundo de la música.

En abril de 2024, la artista estuvo ingresada en un hospital de Tenerife por una tromboflebitis, una una afección médica caracterizada por la formación de un coágulo sanguíneo (trombo) en una vena, acompañado por inflamación de la misma. Isabel Pantoja se vio obligada a parar su gira y descansar por prescripción médica, posponiendo esa fecha a septiembre. En julio de ese mismo año, Isabel Pantoja volvió a ingresar en el Hospital Reina Sofía de Córdoba y estuvo unos días en el centro hospitalario.

Distintas informaciones

Esta enfermedad inflamatoria no sería la única que padece la artista. En octubre de 2024, Gema López alertaba en "Espejo Público" de la gravedad de la situación de Isabel Pantoja. "Isabel Pantoja no quiere hacer un comunicado estándar, sino uno más explícito detallando su estado de salud", explicó la periodista, apuntando que "la prensa somos conocedores de la dolencia que tiene. Desde el principio dijimos que además era muy grave, pero es algo que le corresponde a ella contar. "En el momento actual su situación de salud es muy preocupante. Se tiene que trasladar a Madrid, porque no hay más remedio", añadió. "En Córdoba era Mariló de la Rubia la encargada de su agenda médica, pero no acudió a una intervención que tenía programada y preocupó a su entorno. Pensaron que se arriesgaba al tomar esta decisión. Os aseguro que desde que estuvo ingresada en prisión los problemas que tiene ya los tenía", reveló sobre el asunto.

Isabel Pantoja Gtres

A finales de año, en diciembre de 2024, Diego Arrabal tampoco se atrevía a poner nombre a la enfermedad de Isabel, pero sí hablaba de un "diagnóstico es grave" desde su canal de Youtube. Según el paparazzi, la tonadillera estaba recibiendo un tratamiento en el Hospital Universitario Puerta del Hierro de Madrid, donde destacaba el reconocimiento del centro por su alta especialización. "Le han seguido compañeros míos, lo que pasa es que no siempre se le ha podido fotografiar o grabar". A pesar de la rotundidad con la que habló Diego Arrabal, tampoco quiso quiere pillarse los dedos por la delicadez del tema, motivo por el que en alguna que en otras ocasiones ha hablado de "supuesto estado de salud".