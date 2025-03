El mensaje de perdón de Claudia Bavel no le salva de enfrentarse a Luis Figo en el Juzgado

El culebrón de Claudia Bavel y el mundo del fútbol no tiene fin. A lo largo de las últimas semanas, la modelo de Only Fans ha sacado a relucir los nombres de Iker Casillas y Luis Figo, y es este último el que parece más afectado por una situación que desmiente rotundamente. El ex jugador del Real Madrid ha puesto el asunto en manos de sus abogados y quiere llevar a Claudia a los tribunales.

Según su entorno, “no está dispuesto a tolerar que se le vincule con una mujer a la que tan solo ha visto una vez en su vida, y fue en una fiesta en la que ella iba con uno de sus amigos y a la que acudieron más de mil personas. Si esa señora deja entrever lo contrario, miente y tendrá que atenerse a las consecuencias legales”.

Ayer lunes, Figo dejaba muy claro en el programa "TardeAR" que “emprenderé acciones legales porque no sabía quién era esta mujer hasta que coincidí con ella en un evento organizado por un patrocinador mío … Nunca la había visto, ni sé quién es, ni la intenté seducir. Tengo familia e hijos, y esa señora tendrá que demostrar lo que dice en los tribunales”.

Días antes, la oficina de representación de Bavel mandaba un comunicado de disculpa para el futbolista, en el que se leía que “la señora Bavel pide disculpas por el perjuicio que sus palabras hayan podido causar en su imagen y persona, así como a su entorno personal y profesional”. Aún así, Figo sigue decidido a demandar a la modelo y llegar hasta donde haga falta.