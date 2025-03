Habla Claudia Bavel, la reina de OnlyFans que puede hacer caer el matrimonio de Joaquín

Tiene veintiocho años, es de un barrio de clase media de Barcelona y ha pasado de la fama silenciosa en una plataforma de adultos a convertirse en uno de los rostros más polémicos dentro de la crónica rosa. Y no es para menos, ya que la joven catalana ha pasado de dedicarse a grabar escenas eróticas en la plataforma para adultos OnlyFans a proclamar a los cuatro vientos sus encuentros sexuales con humoristas, cantantes, futbolistas y numerosos rostros conocidos de nuestro país y, también, de fuera de nuestras fronteras. Nombres de la talla de Joaquín Sánchez, Bad Bunny, Kiko Rivera, Omar Montes o Iker Casillas representan tan solo un aperitivo de los hombres con los que habría intimado, pero fue el cantante puertorriqueño Ozuna el único que le tocó el corazón.

Sin embargo, el caso de Iker Casillas es diferente, al menos según su versión: «Yo he estado en una relación de pareja con él más de un año, y lo que no me ha gustado es que me oculte porque parece que se avergüenza de mí», asegura sin titubeos. Un romance que se rompería cuando salieron imágenes de ambos juntos, algo que, por todos es sabido, a Iker no le gusta, ya que su privacidad es lo primero.

Parece que Bavel ha pasado página de todo aquello y ahora presume de lo que en su momento vivió junto al madrileño y con otros hombres famosos, sacando a la luz conversaciones que podrían conllevarle más de un problema legal. Los dos últimos ejemplos han sido el cantante Luis Cepeda, quien emitió un comunicado visiblemente enfadado al ver que su intimidad quedaba al descubierto, o el exfutbolista Joaquín. Este último no se ha pronunciado al respecto, pero sí lo ha hecho el hermano de su mujer Susana Saborido, manifestando que «mi hermana prefiere el dinero a un matrimonio feliz».

Joaquín Sánchez y Susana Saborido Gtres

Teniendo toda esta información sobre la mesa, son muchos los que se siguen preguntando: ¿Quién es realmente Claudia Bavel y cuál es su verdadera necesidad de narrar cada detalle íntimo de cara a la esfera pública? Lo cierto es que quien escribe estas líneas ha intercambiado impresiones con ella, y cabe destacar que, al otro lado del teléfono, se deja entrever una chica que se encuentra sobrepasada por la situación, pero que no le tiene miedo a nada ni a nadie. No se esconde a la hora de decir que «se siente agobiada» por las consecuencias que ha supuesto para ella el hecho de sentarse en un plató de televisión, y también «traicionada» al haber confiado en algunas personas que posteriormente la han vendido públicamente. Una realidad trepidante que dista mucho de lo que era su día a día en su domicilio, donde se dedica a grabar escenas eróticas para sus cientos de clientes desde la plataforma OnlyFans. «Es entonces, en esa paz, cuando nadie me cuestiona», desliza sin rubor.

Esta joven catalana comenzó su carrera muy pronto en el mundo de la pornografía, con 18 o 19 años, cuando conoció en Madrid a Antonio Aguilera, exnovio de Falete, que se dedicaba a esta industria. En aquel tiempo, además, Bavel había participado en «Mujeres y hombres y viceversa», aunque no duró más que un par de programas porque el tronista consideró que era demasiado joven para él.

Claudia Bavel responde a acusaciones de destapar su romance con Casillas para ir a un reality

Después de ese primer aterrizaje en Mediaset, Claudia volvió al programa para ser la pretendiente de Suso Álvarez. De nuevo, estuvo poco tiempo porque se descubrió que era actriz porno, aunque ella siempre aseguró que lo había dejado y solo se dedicaba a su cuenta de Only Fans. «Quería encontrar el amor de verdad y eso era incompatible con el porno», confesó entonces a «Interviú», unas declaraciones que deslizan una peculiar ingenuidad y una excesiva espontaneidad que está segura de poder calibrar. Bavel, que salía a cenar hace unos días en compañía de unas amigas, me aseguraba, un tanto saturada, que lo que no lleva bien era la presencia de los paparazzi, semana tras semana en las inmediaciones de su residencia madrileña, la ciudad a la que se mudó hace unos años. No está acostumbrada a que la sigan, le molesta, pero ha entrado en la rueda mediática y parece que no dejará de disparar nueva munición, siempre que haya dinero por medio.

Sexo, sexo y sexo

Le gusta recordar que sus inicios en la industria porno fueron de la mano de una de sus primeras parejas, de la que confiesa que «se enamoró perdidamente». Desde entonces, tiene claro que, además de su trabajo, disfruta al cien por cien de lo que hace en su tiempo libre, aunque sean muchos los que la juzguen por ello. Y es que el mundo de Claudia se resume en una palabra: sexo. «He tenido relaciones con cientos de hombres, cuando quiero, como quiero y donde quiero. No tengo que dar explicaciones a nadie y nunca lo he hecho. Estoy acostumbrada a que me hayan dicho de todo a lo largo de mi vida, por eso ya casi nada me afecta», comenta orgullosa.

A la hora de abrirse su propio OnlyFans no se lo pensó dos veces. Sabía que eso le reportaría grandes beneficios económicos a corto plazo. Y así ha sido. Sus clientes, que cada vez son más y de lo más variados, le hacen peticiones de todo tipo, y cada una de ellas tiene un precio diferente que no quiere desvelar, además de la tarifa inicial solo por suscribirse a su contenido. A ellos (y también a ellas) les gusta lo anteriormente mencionado: su descaro y atrevimiento. Real, pasional y sin filtros, algo que sin duda cautiva a todo aquel que quiere evadirse por un rato a través de la pantalla. Y parece que la lista crecerá en breve.

La creadora de contenidos para adultos tiene claro que, por ahora, no se ve entrando a ningún reality, aunque, si en algún momento decide ir, lo hará al lado de la mejor, Yola Berrocal, su íntima y representante, en la que confía ciegamente. Bien o mal aconsejada, la joven está destapando las infidelidades de un país y labrándose un futuro inmediato a golpe de click.