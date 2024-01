Michu emprende su propio negocio de tarot: "He practicado con la familia"

A principios del año pasado, este mismo periódico publicó que Michu, la pareja de José Fernando, se estaba formando en el arte del tarot para ganarse la vida con su don. Ahora, la joven confirma a LA RAZÓN que ya ha emprendido su nuevo negocio y que incluso ha recibido a sus primeros clientes: "Esto ya va fluyendo".

Además, la cuñada de Gloria Camila no se limita a leer el futuro a los que acuden a su consulta o llaman por teléfono, sino que entre sus esotéricos servicios también se encuentran la limpieza de las energías negativas, el desbloqueo de los chakras o la realización de rituales para atraer la riqueza o el amor.

"Todavía estoy liada con la publicidad. Quiero hacer tarjetas para carteras y potenciar las redes sociales, como Instagram", dice a este diario sobre su nuevo negocio, que emprende con ilusión, energía y alegría.

Las artes ocultas no son para ella un asunto baladí, y antes de lanzarse a guiar con su don a otras personas, confirma que ha practicado varias veces con algunos miembros de su familia. "Igual que jugamos al bingo y otros juegos de mesa, también hemos pasado un buen rato con el tarot", desliza divertida.

José Fernando, Michu y su hija María del Rocío Michu Instagram

Es tanto el talento que ha mostrado como futuróloga que incluso una cadena de televisión autonómica le ha propuesto presentar su propio espacio de tarot, una aventura para la que se considera preparada pero que, sin embargo, prefiere dejar para más adelante. "Me ofrecieron un programa de astrología, pero todavía soy joven para eso. No es que no tenga confianza en mí, porque con la gente a la que ya he atendido fluye mucho y soy muy resuelta, pero prefiero empezar sola. Tengo ilusión en hacerlo a mi modo, como yo quiero. Además, tengo a la niña y quiero ir poco a poco en esto", indica a quien esto escribe.

De este modo, Michu parece atravesar un dulce momento, tanto en lo profesional como en lo personal. La andaluza confirmó recientemente su reconciliación con José Fernando, el padre de su hija María del Rocío, y han podido disfrutar juntos de las pasadas fiestas navideñas, acompañados también de la familia de Ortega Cano, cuyas rencillas que antaño protagonizaron son ya cosa del pasado.