Miguel Ángel Muñoz recuerda a su 'tata' un año después de su muerte: "Sé que nos volveremos a abrazar"

Miguel Ángel Muñoz siempre dejó claro la relación tan especial que tenía con Luisa Cantero, su tata, hermana de su bisabuela, la mujer que lo cuidó de pequeño y a la que él cuidó en su vejez hasta el fin de sus días, que fue hace un año. El actor, ha recordado este aniversario y le ha dedicado una carta, publicada en sus redes sociales junto a varias imágenes de ellos juntos.

El viral mensaje del actor

"Querida Tata, hace un año te acompañaba en el viaje tan largo que ibas a emprender, de la misma manera que tu acompañaste a tu madre Carmen. En su casa, tranquila, con mucha paz, amor y dándole la mano hasta su último suspiro", ha empezado evocando el día en el que le dio el último adiós. "Tú tenías 40 años. Yo también. Quizá ahí comenzaste a vivir tu vida, aunque los otros 58 años que viviste también los dedicaste a cuidar a otras personas. Entre ellas a mí. Te lo agradeceré siempre", ha continuado.

Además, el intérprete ha destacado el rol de Luisa Cantero tanto en su vida como en la de otras personas: "Entregaste tu vida a los demás y quizá no pudiste vivir lo que realmente te merecías pero siempre estabas sonriendo, sin una queja y trasmitiendo felicidad a todas las personas que han estado cerca de ti", ha mencionado.

"Hoy cierro los ojos y reviso nuestra vida juntos y me siento tremendamente agradecido y orgulloso de lo vivido y, a pesar del dolor que tengo por no poder abrazarte, olerte, besarte…, se me sigue llenado el corazón de AMOR que repara un poquito el este duelo en el que sigo inmerso y que siento que me acompañará toda la vida", ha descrito. "Con mucho amor y celebrando en vida todos los buenos momentos vividos y también celebrando el día que se marcharon a descansar en Paz, como tú decías. Te querré siempre Tata. Y sé que nos volveremos a abrazar cuando me toque a mí irme a descansar contigo", ha concluido. Como cabe de esperar, este mensaje se ha hecho viral, cosechando varios miles de 'likes', de seguidores del actor que han expresado su emoción.

Cien días con la tata

El también presentador quiso rendirle homenaje a su cuidadora en 2021, en '100 días con la Tata', un aplaudido documental emitido en Netflix que reflexionaba sobre la vejez y el paso del tiempo. En él, se veía al artista conviviendo y haciéndose cargo de Luisa Cantero durante los más de cien días que duró la pandemia. Poco después, en 2023, Miguel Ángel Muñoz perdió a su cuidadora, hecho que todavía está tratando de asumir. "Lo peor es que la vida continúa... pero no es igual", aseguró poco después del fallecimiento de Luisa, con 98 años.

Desde ahí, el actor la ha recordado varias veces también mediante sus redes sociales, retratando un vínculo que persiste más allá del tiempo.