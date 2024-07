Miguel Ángel Muñoz: «Soplaré las velas por primera vez sin mi Tata y no me apetece una fiesta»

Málaga fue testigo el pasado 25 de junio del comienzo de una nueva edición de Atardeceres Larios, una experiencia que invita a disfrutar de la vida con la música de grandes artistas como telón de fondo. Miguel Ángel Muñoz aprovechó que ha terminado las grabaciones de "Pekín Express", el nuevo programa de Max en el que ejerce de presentador, para no perderse el concierto de Café Quijano en el Balneario de los Baños del Carmen, y allí se tomó unos minutos para atender a LA RAZÓN y revelar cómo se encuentra tras haber pasado por un año complicado a nivel personal.

-¿Cómo se encuentra?

Pues muy bien, muy contento de estar en Málaga con Larios con esta iniciativa que me parece estupenda porque propone unos valores de vivir la vida que me representan. Estoy recién llegado de un montón de viajes, he estado en Vietnam y en otros dos países de Asia. Ahora acabo de llegar de Los Ángeles y nada más aterrizar en Madrid me vine a Málaga a ver el mar y comer espetos. Me encanta esta ciudad y vengo desde hace más de 20 años. Me gusta mucho estar por aquí, sobre todo con este planazo.

-¿Cómo en casa en ningún sitio?

Sin lugar a dudas, lo que pasa es que casa no siempre es el sitio donde naciste. Yo llevo muchos años viajando y hay pocas ciudades en las que también me he sentido como en casa. En Los Ángeles me he sentido muy bien, y en México donde he vivido más de un año también. Como en casa en ningún lugar porque es tu zona de confort, donde están tus amigos y tu gente. Cuando las cosas van bien cualquier sitio es confortable, pero cuando no tienes el mejor de los ánimos, tener cerca a tu familia, a tu pareja, a tu terapeuta, el sitio que te gusta para hacer deporte o la comida que te gusta es lo que el cuerpo te pide.

-Pero usted ha pasado mucho tiempo fuera de casa.

Sí, siempre he viajado mucho, aunque en los últimos años he procurado estar cerca de Madrid por mi familia, sobre todo por mi Tata. Hace un año que falleció y vuelvo a ser igual de inquieto y a tener ganas de ver mucho mundo. A primeros de año me fui a Australia, que era algo que tenía pendiente desde hace mucho. He recuperado ese espíritu aventurero y gracias a "Pekín Express" he viajado por tres países que aún no conocía.

-¿Cómo lleva la ausencia de su Tata?

No te sé ni contestar, la verdad, porque es algo muy complicado. Cada uno vive el duelo como puede y eso hago yo. Llevo muchos años preparándome para este momento. Justo el año anterior hice una formación sobre el duelo y acompañamiento al final de la vida, con Assumpta Mateu. Hice unas prácticas en un área de cuidados paliativos acompañando a la gente en sus últimos momentos de vida, y a pesar de toda la preparación y de que mi Tata falleció de la mejor manera posible, con 98 años y sin habernos quedado nada por hacer juntos, es muy complicado.

-¿Cómo lo gestiona?

Voy como puedo, con paciencia, a veces es mejor y otras peor. Supongo que el tiempo hará que lo lleve de la mejor manera posible, pero es muy complicado. No te puedo decir que estoy bien, mejor o que ya se me ha pasado, ni muchísimo menos.

Miguel Ángel Muñoz y la Tata Instagram

-¿Cómo ha sido presentar "Pekín Express"?

Yo como director de carrera, que ha sido mi rol en el programa, he echado más horas que los concursantes. Ha sido un trabajo durísimo a la vez que maravilloso. No me puede ir más el formato, me encanta viajar, la aventura, el deporte y los juegos. De hecho, yo organizo muchas gincanas para mis amigos, así que he estado en mi salsa, divirtiéndome mucho con los concursantes, que además los conocía a casi todos. Para ellos ha tenido que ser duro, porque disponer solo de un euro al día y tener que recorrer tantos kilómetros a través de tres países, buscándote la vida para desplazarte y dormir… Es una experiencia que no van a olvidar nunca, y yo tampoco.

-Es un formato totalmente nuevo para usted.

Desde hace años me tomo la vida y la profesión de la forma en la que me gusta vivir. Hace 15 años las decisiones que tomaba respecto a mi trabajo tenían más que ver con lo que podía pensar la audiencia o un director de casting que con lo que yo quería hacer, pero desde que gané "MasterChef Celebrity" voy haciendo otras cositas que me proponen de entretenimiento. No acepto todas las ofertas que llegan a mi mesa, pero lo que me puede resultar una aventura, sin lugar a dudas digo que sí.

-La verdad es que nunca le han faltado proyectos.

Son muchos años ya en la profesión, 31, y tengo mucha suerte. A lo largo de mi carrera lo más importante que me llevo no son los éxitos profesionales, sino las relaciones personajes que he hecho a lo largo de los años. Esas relaciones que se crean son mucho más importantes que la peli que se vaya a estrenar, la obra de teatro o cualquier otra cosa.

¿Se imagina como concursante de "Pekín Express"?

Por supuesto, lo que pasa que en este caso he tenido suerte y la plataforma ha querido que yo sea el conductor. Es verdad que me pierdo la experiencia vital por la que pasan los participantes, pero yo estaré todos los años que quiera Max y si repito probaré muchas rutas diferentes, que es mejor que hacer solo una como concursante.

-¿Con quién participaría?

Con mi amigo Perico sin duda. Somos amigos desde hace 27 años. Tengo una familia elegida muy sólida, ocho o nueve personas que son mis amigos del alma. Todos serían válidos para ir a "Pekín Express", pero con Perico me lo pasaría muy bien. Aunque con él me costaría llegar a la final porque es un poco caótico, pero a nivel de pareja seríamos muy divertidos para el espectador. Seguro que nos meteríamos en un montón de líos.

-Este jueves alcanza los 42 años. ¿Pasó por la crisis de los 40?

No me ha dado tiempo. Este año de los 41 ha sido tremendamente complejo a nivel personal y no me ha dado tiempo ni de entrar en esa supuesta crisis. Sigo un poco en eso, agradezco a la vida seguir cumpliendo años pero no creo que lo celebre de una forma muy especial porque no me siento con el cuerpo para hacerlo. Soplaré las velas por primera vez sin mi Tata así que no quiero hacer una superfiesta. Me queda pendiente, la de este año y las anteriores, porque la vida hay que celebrarla.