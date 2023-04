Miguel Bosé cuenta lo que más le molestó de Nacho Palau: “Fue muy feo”

Aunque estuvieron más de veinte años juntos y formaron una bonita familia con sus cuatro hijos, no fue hasta 2018 cuando se descubrió públicamente que Miguel Bosé mantenía una relación sentimental con Nacho Palau. Fue a raíz de la demanda que el escultor interpuso contra el cantante, a consecuencia de su desacuerdo sobre la custodia de los menores. Desde entonces, se han aireado muchos detalles sobre la vida privada de ambos, una exposición de la que el hijo de Lucía Bosé siempre ha renegado.

Ahora, las aguas han vuelto a su cauce y por fin han logrado llegar a un punto de entendimiento. De hecho, Miguel Bosé fue uno de los principales apoyos de Nacho Palau en su lucha contra el cáncer, una enfermedad que, por fortuna, ya ha superado. Aun así, el artista no olvida la indiscreción de su expareja y le ha lanzado un nuevo reprocha al respecto en su última entrevista con Mercedes Milá. “Con Nacho siempre he tenido relación. Siempre nos hemos hablado, pero había muchas tiranteces porque él destapó toda esa cosa tan discreta que habíamos construido”, comienza explicando en “Milá vs Milá”, un espacio de Movistar +.

Mercedes Milá y Miguel Bosé en "Milá vs Milá" Movistar +

Miguel Bosé acusa a Nacho Palau de hacer pública su relación, algo que le pareció “muy feo”. Además, asegura que, pasados los años, el escultor se arrepiente de cómo actuó en aquel momento: “Él hizo con su parte lo que le pareció. En ese despecho habló más de la cuenta. Cosa de la que ahora se arrepiente mucho”.

Aun así, Miguel Bosé asegura que no guarda rencor a su expareja y se muestra feliz de que Nacho Palau haya podido rehacer su vida al lado de un buen hombre: “Le tengo mucho cariño, le deseo lo mejor. Tiene una pareja ahora fantástica. Agradezco que haya encontrado este amor porque se lo merece. Cristian es un chaval de oro. Mis hijos le adoran”.