Marta López y Miguel Frigenti destapan la estrategia de Alicia, la mujer de Jorge Pérez, contra Alba Carrillo

Marta López y Miguel Frigenti se han sentado en el ‘Deluxe’ y se han sometido al famoso polígrafo de Conchita con la finalidad de arrojar luz sobre la polémica de la semana, el affaire de Alba Carrillo y Jorge Pérez en la fiesta de la productora ‘Unicorn’.

Marta López ha asegurado que Alicia le llamó tras salir a la luz la noche de pasión de su marido con la colaboradora de televisión para pedirle que dejase mal a Alba Carrillo y la señalase como culpable del asunto, protegiendo a Jorge Pérez. “Me pidió que le ayudase a dejar mal a Alba Carrillo. Ella no me pregunta qué pasó. Me dice: ‘Marta, te pido un favor. Ayuda a Jorge y cuenta la verdad, Alba iba detrás de él. Quiero que cuenten que era ella la que le buscaba” señalaba la colaboradora de ‘Sálvame’. Tras la petición de la coach, Marta López se negó y le advirtió que dejase a Alba Carrillo en paz si no quería que contase toda la verdad sobre lo sucedido entre el ganador de ‘Supervivientes’ y la hija de Lucía Pariente. ”Ella me dice que sabe que su marido no ha hecho las cosas bien”, continúa diciendo Mata López sobre Alicia. Tras esto, aseguraba que Jorge Pérez es “una marioneta de su mujer”.

Alba Carrillo y Jorge Pérez FOTO: USG GTRES

La colaboradora de ‘Sálvame’ ha utilizado su intervención en el ‘Deluxe’ para cargar contra la mujer del guardia civil y la ha dejado en evidencia. Según Marta López, Alicia piensa que los que trabajan en la televisión “somos gentuza y unos mierdas” y asegura que está convencida que todo lo que ha pasado es “una encerrona que ha hecho Telecinco” para destruir su familia.

Por otro lado, Miguel Frigenti ha acusado a Alicia de ser la persona que ha filtrado todo lo sucedido entre su marido y Alba Carrillo y ha dejado caer que no es la primera vez que Jorge Pérez se comporta así. “A Cristina Porta y a Jorge les vi en actitud muy cómplice y cariñosa en Telecinco. No se han cortado a la hora de tontear en redes sociales. Ella se iba a hacer el poli y al final tenía miedo que le preguntaran que si había habido tonteo entre ellos” sentenciaba, poniendo en el punto de mira a la ex de Luca Onestini.