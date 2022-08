Lorena Edo, sobre Miguel Frigenti: “Cada tarde sigue demostrando que es un verdugo, no una víctima”

Lorena Edo, conocida por el gran público por haber participado en ‘Gran Hermano 14′, ha vuelto a la actualidad a raíz de que la polémica por el famoso vídeo en el que Miguel Frigenti y su madre le insultaban haya vuelto a ver la luz pública. La valenciana ha concedido una entrevista a ‘LA RAZÓN’ donde habla de cómo se siente tras ver al colaborador decir que se siente víctima por el trato que recibe por parte de algunos de sus compañeros.

¿Cómo estás viviendo el hecho de que Miguel Frigenti esté siendo el gran protagonista de Sálvame a raíz de sus quejas por los desprecios que recibe?

Es lo que el quiere más días en sálvame y solo lo consigue así generando controversia y broncas, a nivel periodístico no tiene ningún aportación, solo sabe manejarse en el conflicto y eso no ser periodista. Te seré honesta, me indigna ver a Miguel Frigenti dando lecciones de moral, cuando no tiene ni principios ni valores, no ha aprendido ni enmendado absolutamente nada.

Son muchos los usuarios de redes sociales que le defienden porque le ven como a una víctima

Y que sigan haciéndolo. Por suerte vivimos en un país donde impera la libertad de expresión, pero dos cosas, primero que imagine que lo que me ocurrió a mi le hubiera ocurrido a ellos, y en segundo lugar no voy a permitir ni una sola mentira, insulto o vejación sobre mi, y haré lo que tenga que hacer, es decir denunciar si alguien intenta desprestigiarme. Respecto a si pienso que lo ven como victima, yo pienso que todos saben quién es Miguel Frigenti, y por mas que se haya victimizado, cada tarde sigue demostrando que es un verdugo.

Sobre lo que te ocurrió hace unos años, ¿qué les dirías a todos aquellos que para defenderse te dicen que es que “tienes que pasar página”?

Me he encontrado muchos Miguel Frigenti, la diferencia es que el esta sentado algunas tardes en un medio público donde lo ven miles de personas y considero que un ser que emana tanto odio no debería ser referente para absolutamente nadie, si de verdad queremos cambiar algo, si queremos que todo mejore, no pueden haber personajes como este mandando mensajes de odio.

¿Te creíste su perdón?

No, no me lo creí, se sintió presionado a hacerlo, ha tenido cientos de oportunidades y no lo ha hecho. En un perdón honesto que mínimo que descolgar el teléfono y decir; ‘madre mía, Lorena, que vergüenza he sentido al ver los vídeos... Con eso hubiera sido suficiente y el tema habría estado finiquitado.Pero no, el me ataco para defenderse, dijo que había hecho comentarios homófobos y justamente yo, por circunstancias personales llevo desde que tengo uso de razón peleándome con las personas que realizan ataques homófobos, así que por ahí no, si vuelvo a oír decirlo, lo demandare.

La audiencia lleva meses pidiendo un cara a cara tuyo con él… ¿Por qué no se produce?

Llevan proponiéndomelo desde que publique los vídeos, y aun tengo que oír que quiero protagonismo o ganar dinero.No creo que sea el lugar para hablar de algo que considero muy serio y al final Sálvame es un programa de entretenimiento y no sé si se daría el espacio que yo considero que merece y de la forma. No voy a ponerme a gritar con este señor, ni a enfrentarme, por varios motivos; el principal porque este tema no tiene debate, porque no es mi estilo y porque no me sentiría bien lucrándome económicamente de algo así. No obstante, quiero agradecer desde aquí tanto a Sálvame diario como al Deluxe su invitación y dejar claro que siempre me han tratado excepcionalmente y si me requieren para otros menesteres estaré encantada de acudir.

Dioooooos lo que tuvo que sufrir @Lore_edo con estas dos personas de 💩 las barbaridades que sueltan y encima dicen que si quiere que los denuncien 🤢🤮 Miguel Frigenti es una mierda de persona.



Ojalá lo echen, no me puede caer peor. #Secret17S pic.twitter.com/FYza1UUvGu — ‏َ (@jonyyyyyyy) September 17, 2021

El vídeo en el que te dedicaba varios insultos se hizo viral y recibiste mucho apoyo... En él también participaba su madre, quien también ha hablado en estos últimos días para defender a su hijo de los ataques de sus compañeros

Cuando volví a ver los vídeos lo primero que pensé es; madre mía, no puedo imaginarme a mi madre en esa tesitura y haciendo semejante espectáculo. Miguel Frigenti es la consecuencia de su madre y por eso el así. Su madre dijo que nunca me llamó, pero miente. Consta en la sentencia, y tengo una grabación que si viera la luz la gente no daría crédito, donde me llaman ambos. Yo tengo un ataque de ansiedad de escuchar tantos insultos y ellos se mofan sin ningún tipo de piedad de mí, pero mi abogada no me permite hacerla pública. ¿Crees que mi madre no ha sufrido? ¿O mi abuela? ¿Crees que mi madre no hubiera descolgado el teléfono? Pero mi madre es una persona con una educación y principios exquisitos.Honestamente ser la hija de Marisa me daría vergüenza ajena y intentaría ayudarla porque esta podría por dentro, emana odio como su hijo, solo hay que ver sus últimas intervenciones, en breve la veo sentada en Sálvame. No aprende.

¿Hay alguien del universo Sálvame que te haya decepcionado?

Si, una sola persona, pero jamás diré quien. Se lo dije a la persona, todo lo que pensaba y sentía. La persona lo sabe, pero no quiero hacer sangre, yo no soy así.

Aparte de tu conflicto con Frigenti y de tu reciente intervención en ‘Ya es Verano’, a Lorena Edo le va divinamente en su centro de uñas, ¿no?

Llevo mas de 20 años al frente de Ungles Cuques, me siento respetada y querida en mi sector, admiro profundamente a mis compañeros y nunca he tenido ningún problema con nadie. Sigo aprendiendo día a día, formándome, me hace inmensamente feliz mi profesión. Y tengo unas clientas que son una delicia, Ungles Cuques es especial y somos una familia.

¿Volverías a participar en un reality?

He estado apunto en alguna ocasión, por supuesto que si, soy carne de cañón de realitis, lo disfrutaría tanto... Al final uno tiene que hacer lo que haga feliz.