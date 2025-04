Julio Iglesias rompe su silencio y emite un comunicado tras las últimas informaciones sobre estado de salud: "Esta es la historia de siempre"

Julio Iglesias es uno de los protagonistas del día tras protagonizar la última portada de la revista "Semana". En el reportaje, el anterior medio citado habla de su retirada y se especula sobre su estado de salud. Cansado de rumores, el artista ha roto si silencio a través de la revista "¡Hola!".

Julio Iglesias desmiente su retirada

"Me han matado mil veces, me han retirado unas veinte mil, me han enfermado otras tantas… Esta es la historia de siempre", declara el cantante en una conversación con la revista "¡Hola!". "A la gente le encanta hablar, y a mí me encanta que hablen, porque quiere decir que se acuerdan de mí. Yo he elegido esta vida. Convivo a las mil maravillas con soledad. Es mi compañera. Pero es una compañera elegida, no impuesta, a la que te acostumbras y con la que cada día soy más feliz", confiesa Julio al anterior medio citado.

Sobre las declaraciones que hizo su amigo Carlos Herrera sobre su estado de salud, el artista también ha querido explicarse. "Yo a Carlos le quiero muchísimo y no le culpo de nada. Nuestra amistad es estupenda… Pero sí tengo que matizar sus palabras", explica Iglesias. "Hace 62 años se formó en mi espalda un tumor benigno, llamado osteoblastoma, que afectó a mi sistema nervioso dorsal y a mis piernas. De esa tumoración fui operado en 1963 y un año y medio después ya estaba totalmente recuperado y estudiando tranquilamente y feliz en Cambridge". Según el cantante, ese capítulo está cerrado y no tiene ninguna secuela. "Siento que haya habido esta equivocación, que, en realidad, solo ha servido para sentir el cariño profundo y auténtico que tengo desde hace muchísimos años de tanta gente", expresa Julio.

"Estoy feliz aquí en Bahamas con mi mujer y acabo de nadar en la piscina como un pez al que le persigue un tiburón", desvela el artista con humor durante su conversación con "¡Hola!", añadiendo que "de retirada, nada".

Nuevos proyectos

"Estoy trabajando mucho en la serie de Netflix sobre mi vida. Dentro de unos días tengo una reunión con los altos ejecutivos para continuar con el proyecto… Eso no es retirarse, es seguir trabajando", revela sobre el biopic en el que está ahora mismo centrado con la plataforma. Sobre si piensa volver a los escenarios porque ya se le echa mucho de menos, Julio Iglesias es muy sincero: "Reunir a los músicos, ensayos, trabajar en las canciones… yo ahora mismo, la verdad, es que prefiero meterme en la piscina, hacer una vida sencilla, más tranquila, en la que he aprendido a convivir con la soledad, con la que me llevo de maravilla y nos hemos convertido en maravillosos compañeros de viaje. Tengo el privilegio de poder elegir en qué empleo mis fuerzas, y ahora mismo no tengo la fuerza de antes, pero sí la pasión. Y también me queda algo de vanidad. La justa, solo".