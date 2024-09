Victoria y Cristina Iglesias exprimen sus vacaciones rompiendo las normas

Las hijas de Julio Iglesias están dispuestas a sacarle todo el jugo a este intenso verano en el que han podido disfrutar más si cabe de cierta libertad. Victoria y Cristina, las gemelas del artista más internacional de nuestro país, apuran los días en Ojén, epicentro de sus planes estivales, no siempre con sus padres como testigos de sus movimientos, aunque para eso siempre están las redes sociales, donde han dado cuenta de algunos de sus planes. Aunque Miranda Rijnsburger es muy celosa con la intimidad de sus hijas y les anima a no compartir nada en sus perfiles públicos que les sitúe en el mapa o desvele sus intereses, lo cierto es que, como adolescentes que son, son muchas las veces que han desatendido este consejo, para deleite de sus seguidores y de los compañeros de la prensa, a quien facilita el trabajo.

Cristina y Victoria Iglesias, hijas de Julio Iglesias Instagram

En pleno contacto con la naturaleza, Victoria y Cristina Iglesias han dado pistas de cómo han sido estas vacaciones para ellas en la Costa del Sol. Un año más, han emplazado su disfrute estival en un privilegiado rincón: su finca en Ojén. Aquí han compartido imágenes de espectaculares atardeceres, de paseos a lomos de sus caballos por las extensiones de su propiedad o el tiempo que han pasado junto a sus perros o en la piscina tostando sus pieles al privilegiado sol malagueño. Algunas instantáneas furtivas que han escapado del asedio familiar y en las que no hay constancia de que Julio Iglesias les haya acompañado en sus vacaciones.

Sandra García-Sanjuán, Cristina Iglesias y Azahara Margon GTRES

Sí que ha estado junto a las gemelas su madre, Miranda, que ha preferido no hacer demasiado ruido, manteniendo un discreto papel durante su estancia marbellí. No ha hecho vida pública, no se ha dejado seducir por el cartel de artistas de Starlite, pero sí que ha dado paseos con sus hijas, como así se ha mostrado también en redes sociales. Por su parte, las adolescentes sí que han estado en la famosa cantera donde se agolpan los famosos cada verano, como así hizo Cristina para ver a Sebastián Yatra en directo. Un alto en su rutina marcada por la discreción, en la que se aprecian más los planes tranquilos, en contacto directo con la naturaleza y los animales, sobre todo con sus caballos y perros.

Ante la idea de que Julio Iglesias no ha podido estar este año en Marbella con su familia, no ha causado bajo su mujer Mirando, ni tampoco sus hijas Cristina y Victoria. Pero también su hijo Rodrigo Iglesias se ha dejado ver por la Costa del Sol, acompañando a sus hermanas en su estancia en la finca familiar. Lo hacía acompañado de su novia, la holandesa Julia Weller, que también se ha saltado la norma impuesta y ha dejado una ventana abierta al público a través de sus redes sociales. Fue ella la que compartió dos imágenes preciosas en el porche de la residencia, presumiendo de belleza en un enclave idílico. Aunque parece que no se enfadaron por su osadía, pues la familia al completo ha reaccionado a su publicación viral, con corazones varios y un tierno “my girl” del enamorado Rodrigo.