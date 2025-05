El momentazo viral de Eva Soriano con Chayanne en el escenario durante su concierto en Madrid: "Voy a llorar, le amo"

Este jueves 29 de mayo, Chayanne ofreció un esperado concierto en Madrid como parte de su gira “Bailemos Otra Vez Tour 2025”, marcando su regreso a los escenarios españoles tras 14 años de ausencia. El evento tuvo lugar en el Movistar Arena y congregó a miles de asistentes y seguidores del afamado cantante.

Durante el espectáculo, el artista puertorriqueño interpretó una selección de sus grandes éxitos, incluyendo "Torero", "Dejaría Todo", "Un Siglo Sin Ti" y "Salomé", así como su más reciente sencillo "Bailemos Bachata". La gira, que comenzó el 16 de mayo en Bilbao, continuará por diversas ciudades españolas como Sevilla, Barcelona y Zaragoza hasta el 6 de junio.

Una de sus fanes más incondicionales es la humorista Eva Soriano, que se ha pronunciado en más de una ocasión sobre el absoluta devoción que siente por Chayanne. “Yo de normal puedo parecer una persona estable pero hoy no lo estoy. Hoy voy a ver a Chayanne, voy al concierto de Chayanne, voy a ver la persona a la persona que más idolatro del mundo mundial, voy a ver a la persona con la que he abierto todos los bailes de fin de curso desde que tengo uso de razón”, decía emocionada en sus redes sociales en las horas previas al concierto.

Soriano no solo vio cumplido su sueño de ver en concierto al cantante, sino que tuvo la oportunidad de bailar junto a él en el escenario. Chayanne la reconoció y la invitó a subir, proposición que por supuesto aceptó y que ha marcado uno de los momentos que recordará de por vida.

“Chiquis ahora mismo no puedo hablar, estoy mal, o sea, es que no sé qué ha pasado. Os juro que lloro, río, me duele la tripa, me cago encima.... ¿Qué diablos ha pasado? Es el mejor, luego os cuento más cosas porque voy a llorar. Lo amo”, celebraba Soriano emocionada ante sus seguidores.

Como se ha comentado anteriormente, la gira de Chayanne continuará por España en Sevilla (1 de junio), Barcelona (4 de junio) y Zaragoza (6 de junio).