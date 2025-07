Paz Padilla le hace la competencia a Kiko Rivera como DJ

Es la reina de las sorpresas, sus ocurrencias no pasan desapercibidas. Paz Padilla se anuncia ahora como PaDj y anuncia que se pasará el verano pinchando en chiringuitos y discotecas.

A Kiko Rivera le sale una fuerte competidora en el tema del bailoteo. La presentadora, actriz, empresaria y no sé cuántas cosas más desvela que está recibiendo clases para ejercer con buenas condiciones su nueva faceta profesional.

Su debut tendrá lugar en un lugar muy especial, un chiringuito, “El trompeta”, del que ahora es dueña y que montó en su origen uno de sus hermanos recientemente fallecido.

De momento, Paz está subiendo audios y vídeos a sus redes sociales en los que enseña cómo está siendo este periodo de aprendizaje, y tiene muy claro que “la vida es ritmo y cachondeo, y yo vengo a pinchar felicidad. Mi energía no tiene límites y voy a llevar la música a todos. Voy a levantar hasta a las sombrillas a ritmo de beat. Estoy muy ilusionada con este nuevo proyecto de vida”.

Es tan inquieta que no para de reinventarse, se atreve con todo y no se arredra ante nada. No se pone límites y acomete cualquier proyecto con ilusión y muchas ganas. Ya veremos si PaDj triunfa y tiene recorrido o se queda en el sueño de una noche de verano.