El momento más íntimo y especial de Rocío Flores y su hermano David: "Me cura el alma"

No es ningún secreto que Rocío Flores y su hermano David están muy unidos. Los dos experimentaron situaciones dramáticas en el pasado y todos estos años han sido un gran apoyo el uno para el otro. Aunque desde la familia de intenta proteger al benjamín por su especial condición, la nieta de Rocío Jurado comparte de vez en cuando en sus redes sociales algún vídeo o imagen que siempre saca una sonrisa a sus más de 700.000 seguidores de Instagram.

En esta ocasión, Rocío Flores ha hecho público un momento de lo más especial junto a su hermano David y su pareja, Manuel Bedmar, que también está muy unido al hijo pequeño de Rocío Carrasco y Antonio David Flores. El joven mantiene una divertida conversación con su cuñado, a quien se refiere en clave de humor como "Manuel tocapelotas". La influencer no puede evitar soltar una carcajada al escucharlo, y apunta: "Estos momentos me dan la vida. Estoy tan agradecida de tener una persona tan especial como mi hermano en mi vida... No os puedo explicar lo que me hace sentir. Lo escucho y se me cura el alma. Él es mi persona vitamina y mi paz".

Rocío Flores disfruta de un divertido momento con su hermano David Redes sociales

Lo cierto es que David Flores ha demostrado en más de una ocasión tener un corazón de oro y una infinita capacidad para alegrar el día a todo el que se encuentra a su alrededor.

David quiere novia

A lo largo de esa conversación que Rocío Flores ha compartido, su pareja y su hermano empiezan a jugar a “Pasapalabra” y David Flores lanza una pregunta: “Empieza por la letra N. Tengo muchas ganas de tenerla”, y su cuñado no se lo piensa: “¡Novia!”. Parece que el nieto pequeño de Rocío Jurado busca pretendienta para ocupar su corazón, y quién sabe si dentro de poco acaban siendo una más en la familia.