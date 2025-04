El momento de la Semana Santa de Sevilla que ha roto a Anabel Pantoja: "Aún sigo llorando"

Anabel Pantoja ha decidido desconectar del ruido mediático y refugiarse en una de sus tradiciones favoritas: la Semana Santa de Sevilla. A pesar del reciente revuelo provocado por la polémica relacionada con su hija, la colaboradora ha sido vista disfrutando con intensidad de las procesiones, mostrando una actitud no siempre amable con la prensa pero entregada a la emoción de estos días tan significativos.

Arropada por su madre, Merchi, su pareja David Rodríguez y algunos amigos, Anabel se ha dejado ver en las calles sevillanas con una sonrisa, demostrando que, pese a la presión constante de los medios, sigue apostando por estos momentos de paz y conexión con sus raíces.

La Semana Santa le está sirviendo como un espacio de recogimiento y fuerza emocional, y muchos de sus seguidores han aplaudido su capacidad para mantenerse entera en medio de la tormenta.

El momento que ha emocionado a Anabel Pantoja

Como buena influencer, la sobrina de la célebre tonadillera está compartiendo a través de sus redes sociales algunos de los momentos más emocionantes que está viviendo a lo largo de esta Semana Santa en Sevilla. “Acabo de tener un momento tan especial… Hemos venido a comer y nos hemos cruzado con la Hermandad del Cerro, preciosa, por cierto, con tres pasos”, ha comenzado relatando una Pantoja visiblemente emocionada.

Anabel Pantoja en la Semana Santa de Sevilla. Gtres

Antes de la partida del tercer paso, ha ocurrido algo que ha puesto los pelos de punta a la creadora de contenido. Un abuelo junto a su nieto se ha encomendado para que el niño siga sus pasos y sienta la misma devoción por la Virgen que él. “Dios quiera que la Virgen le dé lo mismo que a mí, el mismo sentimiento por ella”, ha pedido el hombre.

Un momento muy íntimo y especial del que Anabel Pantoja ha sido testigo. “Me he acercado al Cristo para hacerle fotos, pedirle y darle las gracias y he vivido este momento tan mágico que aún sigo llorando”, ha dicho ella sin poder contener las lágrimas.

Nuevos reproches por su hija

Anabel Pantoja está compartiendo bastante contenido de la Semana Santa en sus redes sociales, contenido que sus detractores aprovechan para criticarla y volver a cuestionarla como madre, tanto a ella como a David Rodríguez. La influencer ha publicado un vídeo en que su pareja aparece con el bebé en brazos, sin sujetar su cabeza porque la posición no lo requiere, pero algún que otro usuario ha considerado que podría ser peligroso: “La mano se pone en la cabeza, algunos no aprenden”.

Otro, en cambio, ha señalado que no es del todo apropiado llevar a bebés de pocos meses de edad a fiestas tan multitudinarias: “Los bebés no deberían estar expuestos a conciertos, ruidos extremos ni a festejos como este en pleno apogeo. Sé que muchas veces se hace de forma inconsciente, pero ojalá cada vez más adultos tomen conciencia de ello”.