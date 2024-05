El motivo real por el que la madre de Antonio Tejado no quiere ni ver a María del Monte

La detención de Antonio Tejado sigue copando titulares y dejando tras de sí rencillas familiares y eso que ya se habla de su puesta en libertad. Acusado de ser el “autor intelectual” del robo en casa de su tía, María del Monte, el pasado verano, ahora sus problemas con la justicia también se traducen en un cisma familiar. La cantante confía en la investigación y no quiere entorpecer el proceso, mientras que la madre del detenido sigue velando por él, sea de lo que sea que se le acuse. No está dispuesta a dejar solo a su vástago en su peor momento personal, lo que le ha llevado a tomar una drástica decisión. Esta pasa por romper lazos con la que era su principal apoyo, a su querida cuñada, a la que acudía en busca de refugio y consuelo cuando la vida le propinaba algún que otro revés. En este se ha visto sola por cuestiones evidentes.

La madre y el hermano de Antonio Tejado Gtres

Así lo ha desvelado María Patiño, encantada de tener una nueva plataforma en la que dejar constancia de sus propis investigaciones. En ‘Ni que fuéramos’ se siente libre de comentar lo que ha descubierto y es que la madre de Antonio Tejado le ha retirado la palabra a su cuñada por todo este entuerto: “No me voy a meter en el tema judicial, pero ha saltado la problemática interna que hay en la familia. Hay algo para mí absolutamente sorprendente. María del Monte hacía años que no la veía tan mal, la circunstancia en la que se encuentra ella emocionalmente bastante jorobada no solo tiene relación con el tema del roo, que ya ha sido muy fuerte”, sino con una ruptura familiar.

“Arrastra desde hace tiempo problemas que le afectan a nivel emocional, como la muerte de su madre a la que cuidó y dedicó sus horas y sus días. Cuando esto ocurre, María empieza a tener un bajón”, comienza a detallar la presentadora. “Antes, cuando aún su madre estaba viva, María no acudió al entierro de sus dos hermanos, uno de ellos padre de Antonio Tejado. ¿Cuál es el problema que separa a María del Monte de la madre de Antonio Tejado y del propio Tejado?”, deja abierta la pregunta María Patiño en ‘Ni que fuéramos’. “Pues que estos consideran que desde que María está con Inmaculada no es la misma y la responsabilizan de haber alejado a María del Monte de su familia”, sentencia como posible causa al distanciamiento entre la artista y sus seres queridos, especialmente de María José, su cuñada.

María del Monte e Inmaculada Casal Gtres

“La madre de Antonio Tejado ha tomado una decisión irrevocable y de por vida: no volver a tener jamás relación con María del Monte e Inmaculada Casal”, ha terminado por soltar la presentadora, desvelando el punto de inflexión en el que se encuentra la familia con el recluso a punto de obtener la libertad, aunque a la espera de juicio. “Aquí hay algo todavía más, la madre de Antonio Tejado dice que cuando murió su marido no estuvieron a su lado y aún no había ocurrido el robo”, añade un reproche, que no sería el último. Además, “le reprocha a María del Monte que tampoco le haya llamado desde que Antonio entró en la cárcel y aseguran que la mano que mece la cuna es la de Inmaculada Casal”.