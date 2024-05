El abogado de Antonio Tejado explica su posible puesta en libertad: "No podemos tener seguridad"

Ya han pasado más de tres meses desde Antonio Tejado fue detenido e ingresó en prisión por su presunta implicación en el violento asalto a la casa de su tía María del Monte, que se produjo en agosto de 2023. A lo largo de este tiempo, su abogado Fernando Velo ha solicitado en varias ocasiones que sea puesto en libertad porque bajo su punto de vista no existen razones para mantenerlo en prisión provisional, pero su petición ha sido rechazada por las autoridades en todos los casos. Hasta ahora.

Según apunta el periódico local "Diario de Sevilla", la Fiscalía ha solicitado una fianza de 100.000 euros para que Antonio Tejado pueda ser puesto en libertad, además de otras medidas cautelares como la retirada de su pasaporte o la obligación de presentarse en un juzgado periódicamente, normalmente cada quince días.

De este modo, parece que Tejado está cada vez más cerca de ser puesto en libertad, aunque el juzgado todavía tiene que dar el visto bueno a la petición de la Fiscalía. De hecho, Velo se muestra prudente y recalca que no hay nada seguro hasta que la resolución sea firme: "Es una buena noticia, pero insisto, hasta que no tengamos el escrito del Ministerio Fiscal y estemos notificados oficialmente, no podemos tener seguridad".

Fernando Velo, abogado de Antonio Tejado, visita a su cliente en la prisión Sevilla 1 Leandro Wassaul Europa Press

Además, matiza que una vez dada la orden, si es que llega a darse, Tejado será puesto en libertad de forma inmediata: "En cuanto el juez lo ordene, si lo ordena en ese sentido, sería inmediata la libertad, claro".

Las que no se han pronunciado han sido María del Monte e Inmaculada Casal, que en su día manifestaron a través de sus abogados su negativa a que Antonio Tejado pudiera ser puesto en libertad con medidas cautelares.

Aunque Tejado todavía no ha sido juzgado ni condenado, en la familia se ha abierto un enorme cisma que se vio reflejado en las informaciones que vieron la luz la semana pasada. Por lo visto, ni Del Monte ni su mujer han sido invitadas a la boda de su única sobrina, hija de Javier Tejado, que tendrá lugar este 18 de mayo y que sí reunirá al resto del clan.

María del Monte e Inmaculada Casal Gtres

En cualquier caso, parece que la relación estaba rota incluso antes de la detención de Tejado, tal y como el periodista Aurelio Manzano explicó en el programa "Fiesta" de Telecinco: "No ha sido una sorpresa que no la hayan invitado a la boda. Ella no esperaba la invitación porque actualmente no tiene relación con ella. No suelen verse. No se lo ha tomado como una ofensa, según me ha contado a mí. Ella está tranquila con Inmaculada".