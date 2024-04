Inmaculada Casal, mujer de María del Monte, sobrepasada en directo: “Han robado parte de mi intimidad”

La actualidad en el caso de Antonio Tejado vuelve a situar a María del Monte y a su mujer, Inmaculada Casal, en el centro del foco mediático. La semana pasada, durante la última emisión de “De Viernes”, se mostraba en exclusiva la declaración ante el juez de la cantante y la periodista. Un relato sobrecogedor en el que se deja ver todo el dolor y la angustia que vivieron durante el asalto a su propia casa. La investigación de las autoridades está arrojando cada vez más pistas sobre el caso en el que está acusado el sobrino de María del Monte de ser el “autor intelectual” del robo. Sin embargo, lo más duro para los familiares es la cobertura mediática que se les está haciendo.

Pocas horas después de conocer las declaraciones de Inmaculada y María del Monte, fue la periodista la que no pudo más con la situación y estalló en “Canal Sur”, donde la comunicadora lleva varias décadas colaborando. Durante la última emisión se mostró indignada ante el hecho de que “han robado también parte de mi intimidad”, aseguraba Inmaculada que no podía más con todo lo que estaban viviendo.

“No era una audiencia pública, fue una declaración a puerta cerrada. Nosotros dijimos que de este tema solo hablaríamos en los juzgados. Pero resulta que lo que hablo en los juzgados lo sabe todo España”, proseguía dejando ver que le habían faltado al respeto a ella y a su pareja, llegando a vulnerar sus derechos más fundamentales. “Me indigna porque creo que no es justo. Se están traspasando ciertos límites. Yo no pido nada, pero al menos que se respeten los derechos básicos”, señalaba mostrando el daño al que se había sometido a toda su familia.

Afirma que se siente en gran medida “indefensa” después de que “algo tan íntimo” como su declaración fuera conocido en televisión. De hecho, muchos de los detalles que se revelaron en el programa no los conocía ni su propia familia, debido a que este episodio fue algo que marcó profundamente a Inmaculada y “no me gusta hablar de este tema” resaltó en “Canal Sur”. Finalmente pedía algo muy claro: “Que nos dejen en paz. Si no hemos vendido nada, y nos han ofrecido mucho dinero por contar lo que se enseñó el otro día gratuitamente, ¿por qué se tiene que lucrar alguien con algo que no informa?, que solo es morbo. Esos detalles tan escabrosos, solo son morbo”.