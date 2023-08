Nacho Palau se entera por la prensa del asalto a Miguel Bosé: “He hablado con mis hijos”

Aunque ya hayan pasado unos días, Miguel Bosé aún sigue conmocionado por el pánico que vivió cuando diez encapuchados con armas entraron en su casa de México para robarle. El cantante se encontraba en una sala viendo la televisión, mientras que sus hijos jugaban en el piso de arriba. También había personal de asistencia en la casa y miembros de seguridad. Todos terminaron maniatados y fueron sometidos para conseguir el mayor botín posible. Lo lograron, pues se llevaron muchos objetos de incalculable valor que ha ido atesorando el artista durante su carrera, así como incluso un coche para poder completar la huida. Al menos no ha tenido que lamentar males mayores y todos están sanos y a salvos. Aunque no se sienten seguros. Nacho Palau ya conoce lo sucedido y al fin ha roto su silencio.

Miguel Bosé y Nacho Palau Gtres

El escultor mantiene un constante contacto con Miguel Bosé, dado que comparten la crianza de sus cuatro hijos, aunque legalmente un juez determinase que no son hermanos. Otro magistrado sí que les reconoció como familia y por tanto debían disfrutar de unas vacaciones juntos al año, algo que se está cumpliendo y ha propiciado el acercamiento entre la expareja. De ahí que los acontecimientos importantes deban ser compartidos entre ambos, especialmente si están involucrados los más pequeños. “He hablado con mis hijos”, afirma Nacho Palau en conversación con Paloma Barrientos para ‘Vanitatis’, dejando claro cuál ha sido su principal preocupación cuando se enteró de lo sucedido.

No obstante, Nacho Palau ha confirmado que Miguel Bosé no ha sido quien le ha informado sobre lo acontecido en su casa de México el pasado viernes. Se ha enterado por los medios de comunicación, por lo que fue este mismo lunes, tres días más tarde, cuando ha hablado con sus hijos y ha podido comprobar que estaban bien tras el susto más grande de sus vidas.

Miguel Bosé y sus hijos Instagram

“He hablado con Miguel y con mis hijos. Ha sido un gran susto, pero todos están bien. Es cosa en la que no me quiero meter. Los nanos están bien. Miguel está bien, ya está”, trataba de cortar el valenciano, que no desea entrar en posibles errores que dificulte el trato con su expareja y padre de sus hijos. Eso sí, lo que tiene claro es que hará lo imposible por el bien de sus niños: “Espero que no tengan secuelas”, sentencia.