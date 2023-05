Nacho Palau, tras perder el juicio contra Miguel Bosé: "Les han dicho a mis hijos que no son hermanos"

Está devastado. Nacho Palau ha roto su silencio tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo en el juicio de filiación que le enfrentaba al que fuera su pareja durante décadas, Miguel Bosé.

Nacho Palau ha hablado del fallo, que considera un error "terrible", en sus redes sociales.

Palauha colgado un vídeo que ha recibido de sus casi 100.000 seguidores palabras de aliento y apoyo. "Hola a todos. Quiero compartir con vosotros un momento difícil, creo que debo. Hoy no se ha reconocido a mis hijos por lo que son desde el momento que nacieron. Les han dicho que no es verdad aquello que viven y sienten. Les han dicho que no son hermanos, algo terrible. También les ha dicho, en contra de lo que ellos saben perfectamente, que no tienen dos papás. Todo esto después de cinco largos años muy complicados para todos. La verdad es que tenía mucha esperanza y fe en que esto se resolviera mejor", afirma Palau.

Además, aprovecha el final del discurso para lanzar un mensaje: "Creo que para los tiempos que vivimos hay que intentar dar pasos a favor de los momentos que vivimos. La sociedad avanza y las leyes tienen que avanzar y ponerse al día".

El cantante, por el momento, no ha hecho declaraciones a una sentencia que dice así: "Con independencia de las circunstancias del nacimiento de los hijos o del sexo de los progenitores, no es suficiente para establecer una filiación el mero vínculo socio-afectivo de los menores entre sí y con quien fue la pareja de su respectivo padre. El ordenamiento español establece para estas situaciones el cauce de la adopción que pudieron seguir las partes durante la convivencia y que, una vez rota la pareja, es inviable".

De esta forma, Miguel Bosé será solo padre de Diego y Tadeo, mientras que Nacho Palau lo será de Ivo y Telmo.