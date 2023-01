Nacho Palau da la última hora sobre su estado de salud mientras lucha contra el cáncer de pulmón

Casi medio año después de anunciar que padecía un cáncer de pulmón, Nacho Palau ha concedido su primera entrevista en profundidad y lo ha hecho para la revista ‘Diez Minutos’, cabecera con la que suele colaborar cada vez que quiere contar algo sobre su vida, en este caso dando la última hora sobre su estado de salud tras meses de silencio.

Lo cierto es que han sido meses muy duros para el que fuera concursante de ‘Supervivientes’, ya que se vio obligado a poner en hacer un parón en su vida para volcarse de lleno en su tratamiento y recuperación. No lo ha hecho solo, sino que su familia y su pareja, Cristian Villela, han estado junto a él en todo momento pese a que el protagonista reconoce que todo esto les esta pasando factura.

También Miguel Bosé, con el que ha estado en contacto desde un primer momento: “He hablado mucho con Miguel y sé que estará ahí si algo me ocurre”, asegura, narrando al citado medio el momento en el que le tuvo que contar a sus cuatro hijos que padecía esta enfermedad. “A mis hijos se lo conté quitándole importancia para que no se asustaran. Me han visto llorar mucho”,.

Por una cuestión de empatía, Palau asegura que ha intentado poner distancia en lo que respecta a su madre, Lola Medina, para evitar que esta sufriese más de la cuenta: “Vivir esto con mi madre ha sido horrible, porque ni ella me podía cuidar a mí ni yo a ella. Y los niños veían la situación...no podía ser. Se ha ido a vivir con mi hermana y ahora viene a casa todos los fines de semana”, desliza. “Un día reventé y dije que no podía más, me daba igual todo. Fue el peor día de estos meses”, reconoce.

Nacho Palau en una imagen de archivo FOTO: Telecinco

Haciendo gala de una gran positividad, Nacho Palau ha dado la última hora sobre su estado de salud: “Dentro de poco me tienen que llamar para darme resultados y hacerme más pruebas. Me han dado quimio y radio a la vez”, concluye.